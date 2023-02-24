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Adıyaman’da hasar görmeyen camilerde cuma namazı kılındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da depremin üçüncü haftasında, zarar görmeyen camilerde cuma namazı kılındı.
Haberde İnsan 24.02.2023, 13:32
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da depremin üçüncü haftasında, zarar görmeyen camilerde cuma namazı kılındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da, depremin ardından 3’üncü cuma namazında vatandaşlar hasar görmeyen camileri doldurdu. Adıyaman Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan ve az hasarlı olduğu tespit edilen Emir Sultan Camii’nde de depremin 3’üncü haftasında cuma namazı kılındı.