Adıyaman’da hasar görmeyen camilerde cuma namazı kılındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da depremin üçüncü haftasında, zarar görmeyen camilerde cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da, depremin ardından 3’üncü cuma namazında vatandaşlar hasar görmeyen camileri doldurdu. Adıyaman Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan ve az hasarlı olduğu tespit edilen Emir Sultan Camii’nde de depremin 3’üncü haftasında cuma namazı kılındı.