Adıyaman’da depremzedelere kebap dağıtıldı

Adıyaman’da kurulan mangallarda yapılan kebaplar binlerce depremzedeye ikram edildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Ağır yıkımın gerçekleştiği Adıyaman’a gelen ve burada gönüllü olarak çalışmalarda bulunan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyesi ustalar, Merkez Cumhuriyet Mahallesi&ndeki Birsen Esensoy İlkokulu bahçesinde kurdukları mangallarda kebap hazırladı. Hazırlanan kebaplar depremzedelere ikram edildi. Depremzedeler TÜRES üyesi gönüllü ustalara teşekkür ettiler.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “İlk günden itibaren milyonlarca vatandaşımıza hizmet vermeye başladık. Tabii bu TÜRES ve vatandaşlarımızın desteğiyle yapıldı. Şimdi ihtiyaca göre bazı bölgelerden yavaş yavaş çekildik ama ihtiyaç olan yerlerde de sıcak yemek hizmetimiz devam ediyor. İnsanlara her gün kuru fasulye, nohut, patates gibi yemekler yerine bir farklılık olsun diye kebap yaptık. Burada Şanlıurfa ve Birecik usulü kebap yapıyoruz” diye konuştu.