Adıyaman’da deprem sonrası kediler enkazı terk etmiyor

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkım alan illerden biri olan Adıyaman’da yıkılan bir evin enkazında duran 10‘a yakın kedi enkaz alanını terk etmiyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ depremden etkilenen iller olmuştu. Depremin yaraları sarılmaya devam ederken enkaz kaldırma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Adıyaman’ın Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi üzerinde bulunan ve depremden yıkılan bir binanın enkazında 10’a yakın kedinin olduğunu görenler bu durum karşısında hayrette kalıyorlar. Enkazdan bir saniye olsun bile ayrılmayan kediler miyavlayarak enkaz etrafında dolaşıyorlar. Kedileri enkazdan almak isteyen vatandaşlar kedilerin kaçışması sonrası alana, mama ve su bırakmak ile yetiniyorlar. Iğdır’dan deprem bölgesine gönüllü çalışmaya giden Celal Gülten, kedilerin her gün burada miyavlayarak sanki bir şey aradığını belirterek, “Depremden dolayı bu ev bu hale geldi. Burada daha önce 10’a yakın kedi vardı. Burası enkaz olduğu halde kediler burayı terk etmiyor. Herhalde ev sahibi bu kedileri beslediği için gitmiyorlar. Sürekli burada enkazın başında bekliyorlar. Biz bazen burada onlara kedi maması vermeye çalıyoruz. Kedileri bir türlü kurtarmaya çalıştık gelmiyorlar” dedi.

Kedilere mama vermek ile yetindiklerini belirten Süleyman Bozkurt, “Biz Iğdır’dan buraya gönüllü olarak çalışmaya geldik. Bu enkaza denk geldik. Şu an burada kediler var. Bu enkazdan ayrılmıyorlar. Biz ne kadar ettiysek bizden kaçıyorlar bizde mama getirerek veriyoruz” dedi.