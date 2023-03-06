Adıyaman’da Berat Kandili’nde depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

Depremin büyük hasara neden olduğu Adıyaman’da, Berat Kandili’nde depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde büyük hasarın oluştuğu Adıyaman’da Berat Kandili dualarla idrak edildi. Depremde hasar görmeyen Emir Sultan Camii’ne gelen vatandaşlar, okunan mevlidi dinleyerek, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.