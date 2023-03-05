Adıyaman’da ağaçlar hüzne çiçek açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden olan Adıyaman, bahar mevsimine buruk girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasarın oluştuğu ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Adıyaman, bahar mevsimine buruk girdi. İnsanların ağır hasar gören ya da yıkılan evlerini terk edip çadırlara yerleştiği şehirde havaların ısınmasıyla birlikte baharın habercisi badem ağaçları da çiçek açmaya başladı. Birçok insanın hayatını kaybettiği şehirde badem ağaçları adeta hüzne çiçek açtı.

"İçimizde hüzün var"

Depremde arkadaşları ile yakınlarını kaybeden Zeynel Karasu, "Bahar geldi ama çiçekler hüzne açtı. Biz baharı yaşamıyoruz, çünkü içimizde bir acı var, bir hüzün var. Bu depremde yakınlarımızı kaybettik. Baharı yaşamak mümkün değil. Çiçekler açtı ama gözümüz hiçbir şey görmüyor. Sadece vefat eden akrabalarımız, dostlarımız, arkadaşlarımızla dolu bir hüzün var içimizde. Badem ağaçları rengarenk ama maalesef o baharın şeyini alamıyoruz” diye konuştu.