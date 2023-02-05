Adıyaman’da 99 köy, 145 mezraya ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman’da, kar yağışı nedeniyle 99 köy ve 145 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Önceki gün kar yağışının başladığı Adıyaman’da, ulaşımın sağlanamadığı 99 köy ve 145 mezra için İl Özel İdaresine bağlı ekipler seferber oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, gece gündüz demeden ulaşımın sağlanamadığı köy ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çaba içerisine girdi.

Adıyaman merkeze bağlı, Ahmet Hoca, Akçalı, Albet, Bozatlı, Büyükkırıklı, Çakmaklar, Çamlıca, Çamyurdu, Göztepe, Kaşköy, Kavak, Kozan, Mestan, Pınaryayla, Rezip, Sarıkaya, Terman, Uzunköy, Varlık, Yazıbaşı, Yediokul ve 100.yıl köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Besni ilçesine bağlı, Karalar, Çorak, Çelikhan ilçesine bağlı, Askeran, Fatih, İncirliKaraçayır, Karagöl, Mutlu, Recep, Yağızatlı, Yeşilova, Yeşiltepe ve Yeşilyayla köyleri, Gerger ilçesine bağlı, Ağaçlı, Cevizpınarı, Demirtaş, Gölyurt, Güngörmüş, Gürgenli, Konacık, Kütüklü, Nakışlı, Onevler, Ortaca, Saraycık, Sutepe ve Yenibardak köyleri, Gölbaşı ilçesine bağlı, Akçabel, Aktoprak, Aktoprak, Cankara, Çataltepe, Hacılar, Hamzalar, Karabahşilli, Kösüklü, Küçük Ören, Örenli, Savran, Yaylacık, Yeniköy, Yukarı Nasırlı ve Meydan köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Kahta ilçesine bağlı, Alidam, Aydınpınar, Çakıreşme, Çataltepe, Dumlu, Eski Kahta, Fıstıklı, Güzelçay, Karadut, Kavaklı, Kayadibi, Köseler, Oluklu ve Sırakaya köyleri, Sincik ilçesine bağlı Serince, Sakız, Arıkonak, Geçitli, Aksu, Hodri, Durmuşhan ve Çat köyleri ile bu köylere bağlı toplam 145 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması ulaşımın yeniden sağlana bilmesi için 11 ekip, 8 kepçe, 13 greyder ve 3 dozerle yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.