Adıyaman’da 3 çocuğunun cansız bedeni ile enkaz altından çıkan Naime teyzeyi UMKE ekipleri unutamıyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay ve Adıyaman’da görev yapan Trabzon UMKE ekipleri yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Trabzon UMKE personellerinden Semra Akçelik, enkazda 3 çocuğunu kaybeden anneye ulaşma sırasında aralarında geçen diyaloğu anlatırken, annenin enkaz altından sağ çıkartıldığını ancak çocuklarının kaybıyla kendilerinin de çok büyük acı yaşadıklarını söyledi.

Türkiye’nin farklı illerinden Adıyaman’a giden UMKE ekipleri enkaz altında 300 kadar kişiye ulaşırken, Trabzon’dan giden ekipler Adıyaman’da 5, Gaziantep’te ise 15 kişi olmak üzere toplam 20 kişiye canlı ulaştı.

Yaralılar için kara ambulansları yetersiz kalınca helikopterler devreye girdi

Acil Sağlık Hizmetleri organizasyonu kapsamında Hatay’da görev yapan Trabzon İl Sağlık MüdürlüğüSağlık Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Yavuz Çakıroğlu, yaralıların hastanelere sevkinde ambulanslar yetersiz kalınca devreye helikopterlerin girdiğini söyledi. Çakıroğlu “Depremin ilk saatlerinde bakanlığımızdan gelen talimat üzerine Hatay Acil Sağlık Hizmetleri organizasyon kapsamında deprem bölgesinde görev aldım. Hatay’daki Acil Sağlık Hizmetlerinin organizasyonu ekiplerimizle birlikte yerine getirdik. Deprem bölgesine ulaştığımızda hava soğuktu, yağmur yağıyordu. Sağlık ekiplerimiz oradaydı çadırlarını kurmuşlardı. UMKE ekiplerimiz doktor arkadaşlarımız oradaydı, hastalarımız gelmeye başlamıştı. İlk bölgeye gittiğimizde genel durum kontrolü yaptık. Hangi hastanelerimiz faal olduğunu, hangi hastanelerin yıkılmış olduğunu, hangilerinin hizmet veremediğini tespit ettik. Elimizdeki mevcut sağlık çalışan ekiple çalışan hastanelerimiz Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, Dörtyol ve Reyhanlı Devlet Hastanelerinin faal olduğunu öğrendik. Bizimle birlikte orada olan gönüllü sağlık çalışanlarımızın dağılımı o hastanelere yaptık. Zaten sürekli hasta sirkülasyonu mevcuttu gelen hastaların ilk muayenelerini tedavilerini yaptık ve bu hastanelere sevkini organize ettik. Hastaların nakillerini ilk günü ambulanslarla hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. İkinci günü ise ciddi anlamda vaka yoğunluğu olmasından dolayı Silahlı Kuvvetler’le temasa geçerek hem Hava hem Kara hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterler ve Sağlık Bakanlığımıza ait helikopterlerle hastaları koordineli bir şekilde Hatay’dan Adana’ya sevkini sağlamış olduk. Depremin ilk gününden itibaren 15 gün boyunca Hatay saha koordinatörü olarak Acil Sağlık Hizmetleri organizasyonunda görev yaptım. Bakanlığımızın görevlendirmeleri kapsamında bir çok il, bir çok ile yardımcı oldu” dedi.

"UMKE ekipleri olarak yaklaşık 300 civarında canlı vatandaşı çıkarttık"

Depremin hemen ardından Adıyaman’a giden Trabzon Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sorumlusu Serkan Sayar, tüm UMKE ekipleri olarak yaklaşık 300 civarında vatandaşa canlı olarak ulaştıklarını ifade ederek, “Depremin ilk dakikalarından itibaren Bakanlığımızın talimatıyla hemen hazırlığımızı yaparak enkaz müdahale ekiplerimiz ve lojistik ekiplerimiz olmak üzere 25 kişiyle Adıyaman’a gittik. Bizim dışımızda yaklaşık 40 ilden UMKE personelleri gelerek Adıyaman’a konuşlandı ve enkazlar da çalışmaya başladı. Trabzon UMKE olarak Sağlık Afet Koordinasyon merkezinde görev yaptık. Arkadaşlarımızın bir kısmı operasyon el olarak enkazlar da görev yaptı ve canlı vatandaşlarımızı enkazlar dan çıkarttılar. Ayrıca tıbbı uç nokta dediğimiz acil müdahale ünitelerinde de ekip olarak görev yaptık. Bakanlığımızın Adıyaman’da kurduğu Sahra Hastanelerinde görevlendirildik bazı arkadaşlarımız orada da görevlerini icra ettiler ve halen orada görevlerini yapmaya devam ediyorlar. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinde görevimizi yaparken bir taraftan da dev ekranlardan canlı yayınla arkadaşlarımıza talimatlar verip vatandaşlarımızı canlı kurtarmasını izledik. Canlı çıkarttıkları zaman onlar olay yerinde, biz de merkezde gayet mutlu olmuştuk. Her ne kadar acı yaşasakta bir kişi dahi kurtulduğu zaman gerçekten çok mutlu oluyorduk. Özellikle günler sonra çocukların enkaz altında çıkartılmasıyla herkes mutlu oluyordu, bunlar unutamayacağım anılar. Adıyaman’da bulunan tüm UMKE ekipleri olarak yaklaşık 300 civarında canlı vatandaşı çıkarttık bunları hiçbir zaman unutamayız. Trabzon UMKE ekibi olarak Adıyaman’da 5 kişi Gaziantep’ de görev yapan ekiplerimiz de 15 kişi olmak üzere 20 kişi canlı vatandaşımıza ulaştık sağ salim çıkartarak hastanelere naklini sağladık” diye konuştu.

UMKE ekipleri yaşadıkları o anları unutamıyor

Depremin ardından Adıyaman’da göreve giden Trabzon UMKE personellerinden Semra Akçelik, bölgede yaşadıklarını anlatırken üç çocuğunu kaybeden bir kadının çıkartılışı sırasında aralarında geçen diyaloğu unutamadığını söyledi.

"Teyzeyi Trabzon’a davet ettim, kendisi ’Siz beni buradan çıkartın’ gelirim’ dedi"

Yaşadığı o anları anlatırken duygusal onlar yaşayan Akçelik, “Deprem bölgesine Adıyaman’a gittik. Orada çok trajik bir durum vardı. Birçok ilden UMKE ekibi olarak toplanmıştık. El birliği ile ne yapabiliriz diye çalışmamızı sürdürdük. Şartlar çok kötüydü, su yok, tuvalet problem. Tüm bunlara rağmen yorgunluğu düşünmüyorsun. Trabzon ekibi olarak enkaz altından 5 kişi çıkarttık ve ben 3 kişiyi canlı çıkartan ekipte yer aldım. İlk şahit olduğum canlı çıkarma işim bir teyze idi ismi Gönül’dü. Akşamleyin saat 11 sıralarında enkazda yanına gittiğimizde çok ufak bir delikten sadece eli ve saçları görünüyordu. Hemen orada tedavisi yaptık, korkuyordu saatlerce enkaz altında kalmıştı. Aramızdaki konuşmalarda korkmaması gerektiğini kendisini çıkartacağımızı söylediğimizde teyzemiz rahatlıyor, bir yandan da çıkmak için sabırsızlanıyordu. Daha önce Trabzon’a gelip gelmediğini sorarak kendisini sakinleştirmeye çalıştık. Teyze ile konuşurken üstüme battaniye gerilmiş, üstümde hala çalışma devam ediyordu taşlar kırılıyordu. Teyzeyi Trabzon’a davet ettim, kendisi siz beni buradan çıkartın gelirim’ dedi. Yaklaşık 4 saat sonra çok şükür teyzeyi oradan çıkarttık" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarının biri kucağında, biri ayak dibinde, diğeri arka tarafındaydı"

Semra Akçelik, kurtarma çalışmaları sırasında Naime teyzenin durumunun kendisini çok duygulandırdığını ifade ederek "Naime teyze canlı idi ne yazık ki üç çocuğu yanında ölmüştü. Enkaz alanına girdiğimde çocukları orada görünce içiniz çok acıyor ama sağlık personeli olarak o an soğukkanlı olup en iyi şekilde tedavi yapmak istiyorsunuz. O yüzden teyzeye odaklandım, korkmaması gerektiğini söyledim. O da ’Zaten korkmuyorum siz buradasınız beni çıkartacaksınız’ dedi. Teyzeyi de uzun süren çalışma sonucu çıkardık. Hastayı çıkartıp ambulansa teslim ettikten sonra o acı olay aklınıza geldiğinde üzülüyorsunuz kötü bir durum. Çocuklarının biri kucağında, biri ayak dibinde diğeri arka tarafında idi. Çocuklarının öldüğünden haberi vardı ama şoka girmişti canının derdine de düşmüştü. Enkaz alanı dışında da baba bekliyordu, baba da ’Ben ne yapacağım’ diye feryat ediyordu. Çok acı bir tabloydu. Daha sonra 2 teyzenin de hastaneden çok iyi olduğu haberini aldık. Birisi Diyarbakır’a sevk oldu, diğeri Adıyaman’da takip ediliyordu” şeklinde konuştu.