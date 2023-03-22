Adıyaman Ramazan’a hazırlandı

Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman’da on bir ayın sultanı Ramazan için hazırlıklar tamamlandı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman’da, on bir ayın sultanı Ramazan için hazırlıklar tamamlandı. İl Müftülüğü ve sivil toplum örgütleri tarafından çadır kentlerde ve konteyner kentlerde mescitler kuruldu.

Adıyaman’ın il merkezinde bulunan az hasarlı, hasarsız camiler, taziye evleri ve çadır kentlerde oluşturulan mescitler ve hasarlı camilerin yanında yer alan boş alanlara çadırlar kuruldu. Toplam 121 noktada teravi namazlarının kılınması için hazırlandı.

Diğer taraftan depremzedelerin iftar ve sahurluk ihtiyaçlarını gidermek için kentin birçok noktasında ikram çadırları hazırlandı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Salih Eren, “Tabi bu yıl Ramazan ayına buruk bir şekilde giriş yapacağız. Allah’ın izniyle kurduğumuz çadırlarda iftarlarımızı açacağız, sahurlarımızı yapacağız. Çadırlarda karilerimiz olacak, okuyucularımız olacak. Yani daha önceki iftarlarımızı, sahurlarımızı aratmayacak şekilde hizmetlerimizi yapmaya gayret etmeye devam ediyoruz. Şu anda 121 noktada namazlarımızı eda edebiliyoruz. Teravilerimiz, mukabelelerimiz okunacak inşallah. Bunlara tabi konteynır kentlerde olan, çadır kentlerimizde olan ve az hasarlı camilerimizde bu Ramazan ayında ibadetlerimizi inşallah bu yerlerde, bu 121 noktada gerçekleştireceğiz” diye konuştu.