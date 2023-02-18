Adıyaman buz kesti, patlayan GES kazanlarından akan sular buz sarkıtı oldu

Dondurucu soğuğun hakim olduğu deprem bölgesi Adıyaman’da, patlayan güneş enerjilerinden akan sular buz tuttu.

Depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren etkili olan soğuk hava geceleri -7 dereceye kadar düştü. Evsiz kalan depremzedeler aynı zamanda dondurucu soğukla da mücadele ediyor.

Yaşanan soğuk havada akan sular bile buz tuttu. Depremde hasar gören ve patlayan güneş enerjilerinden akan su, binaların yüzeyinde buz tuttu. Dondurucu soğuk nedeniyle binaların dış cephelerinde ve balkonlarda sarkıtlar oluşturdu. Buz sarkıtları dondurucu soğuğun en net görsellerinden birisi oldu.