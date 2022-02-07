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Adeta iğneyle kuyu kazıyor, mesleğinin sayılı ustalarından

Türkiye’deki sayılı ahşap oyma ustaları arasında yer alan Süleyman Daştan, ahşabı iğneyle kuyu kazar gibi şekillendirip birbirinden eşsiz parçalar ortaya çıkarıyor.

Haberde İnsan 07.02.2022, 10:31
Adeta iğneyle kuyu kazıyor, mesleğinin sayılı ustalarından

Türkiye’deki sayılı ahşap oyma ustaları arasında yer alan Süleyman Daştan, ahşabı iğneyle kuyu kazar gibi şekillendirip birbirinden eşsiz parçalar ortaya çıkarıyor.

Sivas’ta yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır ahşap oyma sanatıyla ilgilenen Süleyman Daştan, Türkiye’deki sayılı ustalar arasında yer alıyor. Babasının işiyle üniversitede desen üzerine aldığı eğitimi birleştiren Daştan, iskarpela yardımıyla ahşaba şekil veriyor. Sanatını iğneyle kuyu kazmaya benzeten Süleyman Daştan, sabırla çalışarak ahşabın özüne iniyor. Unutulmaya yüz tutan ahşap oyma sanatında çırakta bulunamıyor. Hiçbir teknolojik alet kullanılmadan yapılan eşsiz eserler görenlerinde beğenisini topluyor.

Unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri

Ahşap Oyma ustası Süleyman Daştan, ahşap oyma sanatının unutulmaya yüz tuttuğunu belirterek, “Yaklaşık 20 senedir ahşap oyma sanatını yapıyorum. Bu işte mektepli ve alaylı olduğumu düşünüyorum. Baba mesleği ahşap üniversitede desen üzerine üzerine eğitim aldım. İkisini birleştirdiğimde ortaya bu güzel işler çıkıyor. Ahşap oyma sanatı şuan unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri olduğu için bunun gelecek kuşaklara aktarılması hususunda kurslar veriyoruz. İnsanlara bu sanatı sevdirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 15 yıldır da bu işin eğitimini veriyorum’’ dedi.

Teknolojik alet kullanılmıyor

Daştan, teknolojik alet kullanmadan ahşabın içindeki öze ulaşmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Ahşap oyma sabır istiyor. İğneyle kuyu kazmaya benziyor bizim işimiz. Teknolojik hiçbir alet kullanmıyoruz. İskarpelalar yardımıyla ahşabı şekillendiriyoruz üzerindeki fazlalıkları atarak içindeki öze ulaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda müthiş bir sabır gerektiriyor. Bizim meslek körlüğü dediğimiz bir nokta oluyor. İşe çok yoğunlaştığında ondaki hatalarını göremiyorsun. Ben üniversite mezunu bir insanım bazen oluyor ki bu ahşap işlerinden bir asgari ücret kadar kazanamadığımız günler oluyor. Bu işi seviyoruz çünkü unutulmuş bir meslek’’ şeklinde konuştu.

Kursiyer çok çırak yok

Süleyman Daştan, onlarca kursiyerin olduğunu ancak çırak bulamadıklarını dile getirerek, “Şuan Türkiye’de geleneksel anlamda ahşap oyması yapan çok az usta kaldı. Onlardan biri de biziz. İnsanlar artık ahşabın doğallığın farkına varmaya başladı. Her şeyi insanlar doğal aramaya başladı. O yüzden ahşaba ilgi son dönemde artmaya başladı. Kursiyerimiz de çok. Onlarca yüzlerce kişiye eğitim verdik. Onlarca kursiyerimiz var ama maalesef çırak yok’’ ifadelerini kullandı.

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