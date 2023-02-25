Adanalı kebapçı, Hatay’da depremzede meslektaşına yeni dükkan açtı

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, depremde dükkanı yıkılan Hataylı meslektaşına yeni dükkan açtı.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açtı. Hatay’ın Kumlu ilçesinde yaşayan kebapçı Bekir Ural’ın deprem nedeniyle evi ve dükkanı yıkıldı. Ural, sosyal medyadan Adanalı kebapçı Yaşar Aydın’a ulaştı. Aydın ise meslektaşının bu isteğine kayıtsız kalmadı.

Yaşar Aydın, Adana’dan Hatay’a giderek Ural’ın yeni kiraladığı dükkanı donattı. Masa ve sandalye takımından dolaba, çatal bıçaktan mangal tezgahına kadar birçok malzemeyi tırla Hatay’a götüren Yaşar Aydın, dükkanın içini de boyatıp döşetti.

Yeni dükkanına kavuşan Bekir Ural ise meslektaşı Yaşar Aydın’a teşekkür ederim etti. Aydın, "Ben meslektaşımın çağrısına kayıtsız kalamadım. Bu yardımlarımız inşallah bir örnek teşkil eder. Herkes birbirine böyle yardım ederse bu depremin izlerini en kısa sürede sileriz" dedi.