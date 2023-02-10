Adana’da yüzlerce bina ağır hasar aldı

Adana’da depremlerde 12 bina yıkılırken, yüzlerce binanın da ağır hasar gördüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, ardından saat 13.45’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremlerde Adana’da 12 bina yıkıldı. Yıkılan binaların yanı sıra yüzlerce bina da ağır hasar aldığı için vatandaşlar tarafından boşaltıldı. Bu binalar polis tarafından vatandaşların girmemesi için güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Depremden sonra özellikle Güzelyalı Mahallesi’nde çok sayıda bina yıkılırken, onlarca bina da ağır hasar aldı. Süleyman Demirel Bulvarı’nda yol boyu çok sayıda binada hasar olduğu görülü. Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör, mahallede ilk etapta 2 binanın yıkıldığını, ikinci depremdeki yıkımlarla mahallede 5 binanın yıkıldığını belirterek, “Yıkılan binaların yanı sıra mahallede 50 ağır hasarlı bina var. Ekipler bu binaları gezip hasar oranını belirtiyor. Ekipler vatandaşa binayı girilir ya da girilmez demiyor, sadece hasar oranını söylüyor” diye konuştu.