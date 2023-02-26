Adana’da öğrenci ve öğretmenlerden örnek seferberlik

Adana’nın Kozan ilçesinde Yusuf Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, afet ve yardım koordinasyon birimi kurarak depremin yıktığı 11 ilde yaraları sarmak için seferber oldu.

Yusuf Baysal Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Okan Arık, yüzlerce öğrencisi ile depremin ilk gününden itibaren organize olarak tonlarca yardım topladı ve öğrencilerinin desteği ile hazırlanan yardım tırlarını afet bölgesine ulaştırdı. Arık, öğrencilerin ve ailelerin destekleri ile hazırlanan tırların etap etap afet bölgelerine ulaştırıldığını belirterek, "Adıyaman bölgesindeki depremzedelere 5 ton ekmeklik un, 6 ton odun, 6 ton kömür, 1 ton su ve gıda malzemesi olmak üzere 18 ton ihtiyaç malzemesi ulaştırıldı. Besni ilçesinde odun, kömür, un, Şambayat Beldesine un, su, odun ve Adıyaman şehir merkezine de odun, kömür, bal ve yaşam malzemesi ulaştırıldı" dedi.

Osmaniye, Nurdağı ve Kahramanmaraş’taki depremzede vatandaşlara acil ihtiyaçları olan çadır, soba, yakacak, gıda, temizlik ürünü, yatak, mont, tüp gibi onlarca yardım malzemesini teslim ettiklerinin altını çizen Arık şöyle devam etti:

"Yardımların ulaştırılmasında maddi manevi desteği olan tüm dostlara, Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesine, İnfakta Birlik Derneğine teşekkür ediyoruz. Okulumuz olarak büyük bir organizasyon oluşturduk ve depremzedelere gelen yardımları bölgeye ulaştırdık. Öğretmenlerimiz, velilerimiz desteği ile elimizden geleni yapmak istedik. Allah’ım bir daha böyle afetleri yaşatmasın. Hayırsever vatandaşlarımıza, öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz."