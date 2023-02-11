Adana’da apartmanın enkazında can veren 5 kişilik aileye Konya’da acı veda

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde Adana’da kaldıkları apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında can veren cumhuriyet savcısı, öğretmen eşi ve ailenin 3 çocuğu, memleketleri Konya’nın Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Adana’da savcı olarak görev yapan Yusuf Başlar (42), öğretmen eşi Fatma Başlar (40) ve çocukları Büşra, Atıf ve Defne Başlar, Yurt Mahallesi’ndeki Ekim Apartmanı’nın depremde tamamen yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Apartmanın enkazından cansız bedenleri çıkarılan anne, baba ve 3 çocuğun cenazeleri memleketleri Konya’ya getirildi. Aile fertleri için Hüyük ilçesine bağlı İmrenler Mahallesi’nde yakınları ve mahalle sakinlerinin katılımıyla cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, ailenin yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Depremde hayatını kaybeden aile fertlerinin yakınları, cenazeler mezarlığa taşınırken gözyaşlarını tutamadı. Aile fertleri mezarlıkta yan yana defnedildi.

İmrenler Mahallesi sakinlerinden Dursun Şenönder, depremde enkaz altında can veren ailenin yakınları olduğunu belirterek, “Bunlar bizim köylümüz, yakınımız. Adana’da oturuyorlardı. Depremde enkaz altında kaldılar. Çok üzüntülüyüz” diye konuştu.

Öte yandan, Adana’daki yıkılan binanın enkazı önünde ağlayan Gülay Yiğit, yaptığı açıklamada, kızı öğretmen Fatma Başlar’ın, savcı eşi Yusuf Başlar ile bir yıl önce Şanlıurfa’dan Adana’ya tayin olduklarını, apartman bulamadıkları için buraya taşındıklarını belirterek, “Bir hafta önce apartmanın zemininde şişmeler, kırılmalar oldu. Ben kızıma ’Bu apartman çürük, buradan çıkın kızım’ dedim. Ancak o bana ’Anne ben artık taşınmaktan bıktım’ diyerek yanıt verip, başka eve geçmedi. Şimdi kızım, damat ve torunlarım enkaz altında. Onların bir an önce kurtarılmasını istiyorum. Ne olur yardım edin” demişti.