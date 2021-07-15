Adana’da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Adana’da kent protokolü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, polis memuru Yunus Uğur ile piyade uzman çavuş Halit Yaşar Mine’nin mezarlarını ziyaret etti.

Adana Valisi Süleyman Elban ile kent protokolü önce Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’ndeki Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin mezarına gitti.

Elban, burada aile yakınlarına başsağlığı diledi. Duaların edilmesinin ardından kent protokolü, Asri Mezarlığa giderek, şehit Halit Yaşar Mine’nin mezarını ziyaret etti.

Daha sonra protokol, şehit polis memuru Yunus Uğur’un mezarının bulunduğu Buruk Mezarlığı’na giderek burada da dua etti.