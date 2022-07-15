Adana’da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Adana’da kent protokolü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, polis memuru Yunus Uğur ile piyade uzman çavuş Halit Yaşar Mine’nin mezarlarını ziyaret etti.

Adana Valisi Süleyman Elban ile kent protokolü, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na F-16’larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç’un merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret etti. Burada aile yakınlarına başsağlığı dileyen Elban, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti. Şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ile annesi Senem Oruç, oğullarının mezarında gözyaşı döktü.

Vali Elban, 15 Temmuz gecesi şehit düşenleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, “Hain darbe girişimini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, gözünü kırpmadan vatan ve mukaddesat uğruna canını feda etmeye hazır birçok kahraman vatan evladının fedakarlığıyla bertaraf ettik. Bu belayı def ederken 251 şehit verdik. Bunlardan iki tanesi de Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler. Onlara kıyamete kadar minnettarız. İnşallah bir daha bu milletin, böyle bir hain darbe girişimini yaşamamasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İkiz şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ise her 15 Temmuz’da yaralarının tazelendiğini belirterek, “O günler artık geride kaldı. Biz devletimizi seviyoruz ve arkasındayız. Cumhurbaşkanımız emir verdiğinde yine bu canlar feda olsun. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Tüm şehitlerimize rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum” dedi.

Daha sonra protokol, Asri Mezarlığa giderek şehit Halit Yaşar Mine’nin ardından da Buruk Mezarlığı’na giderek şehit polis memuru Yunus Uğur’un kabirlerini ziyaret etti.