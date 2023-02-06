Adana’da 14 katlı binadan bir kişi sağ çıkartıldı

Adana’da meydana gelen depremde çöken 14 katlı binadan yaşlı bir kadın sağ olarak çıkartıldı.

Sabaha karşı meydana gelen depremde Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde 14 katlı bina tamamen çöktü. Binanın çökmesiyle birlikte AFAD ve belediye ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmada enkazdan bir yaşlı kadın sağ olarak çıkartıldı. Hala arama-kurtarma çalışması devam ediyor. Binada yakınları olan vatandaşlarda alana gelerek gözyaşlarına boğuldu.