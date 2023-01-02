Adana şalvarı, hem renk hem de şekil değiştirdi

190 yıl önce Adana’da giyilmeye başlayan siyah rengi, genişliği ve rahatlığıyla yörede nam salan Adana şalvarı son yıllarda genç kuşak tarafından tercih edilmeyince ustaları da gelenekselin dışına çıkıp rengarenk ve değişik şekillerini yaptı.

1833 yılında bundan tam 190 yıl önce Mısırlı İbrahim Paşa’nın Çukurova’yı istila etmesiyle şalvarın Adana’da kullanılmaya başladığı biliniyor. Mısırlı tarım işçilerinin Çukurova’ya yerleşmeleriyle yaygınlaşan şalvar siyah rengi, genişliği ve rahatlığıyla hem kadınlar tarafından hem de erkekler tarafından çok kullanılır hale geldi. Yöre halkı tarafından da benimsenerek daha çok tarlada çalışırken giyilen şalvarlar özellikle erkekler tarafından üzerine beyaz gömlek, yelek ve kasket giymesiyle bir dönem modaya dönüştü. Bu zamana kadar özellikle rahat olmasından dolayı tercih edilen şalvar son yıllarda hem erkek hem de kadınlar tarafından tercih edilmez hale geldi. Bu nedenle şalvar ustaları da Z-kuşağına şalvar satabilmek için alışılagelmiş siyah renk ve kesim dışına çıkarak rengarenk yeni nesil üretimine başladı.

Şalvar üreticisi Ayhan Korur, 3 kuşaktır şalvar yaptıklarını belirterek, “Geleneksel şalvar artık yok denecek kadar az satılıyor. Yaşlılardan başka kimse almıyor. Onlarında hakkın rahmetine kavuşmasıyla geleneksel şalvar satışı tamamen duracak. Bu nedenle yeni nesil şalvar üretmeye başladık. Gençler yeni üretim şalvarlara rağbet gösteriyor. Aksi taktirde bu kültür tamamen yok olacak” dedi.