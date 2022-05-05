Adana polisinden mezarlıkta, AVM’de, sokakta, yurtta KADES bilgilendirmesi

Adana polisi, erkek şiddetinin önüne geçmek için mezarlık, AVM, sokak ve yurtlarda broşür dağıtıp KADES’i anlatarak kadınların uygulamayı telefonlarına yüklemesini sağladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması’nın (KADES) yaygınlaşması amacıyla çalışmalarına hız verdi. Polis ekipleri Adana’nın 4 büyük mezarlığı olan Buruk, Kabasakal, Asri ve Küçük Oba mezarlıklarını ziyarete gelen kadınlara tek tek broşür dağıttı. Polisler kadınlara yasal haklarını anlatıp, KADES uygulaması hakkında bilgi verdi. Polis daha sonra da kadınların cep telefonlarına tek tek uygulamayı indirdi. KADES’in nasıl kullanılacağını da anlatan polis, tek tuşla polisin en geç 10 dakikada yanlarında olacağını söyledi. Polis memurları ayrıca AVM, sokakta ve yurtlarda da KADES uygulamasını anlatıp, feda edilecek tek bir kadının bile olmadığını dile getirdi.