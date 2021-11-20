- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül deprem bölgesinde

Erzurum’un Köprüköy İlçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bölgede incelemelerde bulundu.

Köprüköy ilçesine bağlı Topçu köyünde incelemelerde bulunan Bakan gül, “Hasarlar tespit edildi. Zararların hepsi giderilecek. Çok şükür can kaybı yok. Bir vatandaşımız gözlem altında. Durumu iyi. Ahırlarla ilgili kurulmuş olacak. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeden vatandaşımızın yanında olduk. Recep Akdağ bakanım ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Valiliğimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Çok geçmiş olsun. Çok şükür endişe edilecek bir durum yok. Hükümetimiz devletimizin bu zararları giderecektir. Erzurum’umuzu vatandaşlarımıza ülkemize geçmiş olsun” dedi.

(ERZ-AT)