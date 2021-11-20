Adalet Bakanı Abdulhamit Gül deprem bölgesinde

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Köprüköy ilçesine bağlı Topçu köyünde incelemelerde bulunan Bakan Gül, “Hasarlar tespit edildi. Zararların hepsi giderilecek. Çok şükür can kaybı yok. Bir vatandaşımız gözlem altında. Durumu iyi. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeden vatandaşlarımızın yanında olduk. Bakanım Recep Akdağ ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızla, valiliğimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Çok geçmiş olsun. Çok şükür endişe edilecek bir durum yok. Hükümetimiz, devletimiz bu zararları giderecektir. Erzurumlu vatandaşlarımıza, ülkemize geçmiş olsun” dedi.