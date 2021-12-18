Açılışa özel yapılan indirim izdihama neden oldu

Erzurum’da açılışı yapılan manavda ilk gün dolayısıyla yapılan yüzde 50 oranındaki indirimler izdihama neden oldu.

Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık semtinde açılan manav ve balıkçıdan açılışa özel olarak uygulanan indirim işyerinde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Açılışın ardından mağazaya akın eden vatandaşlar kasa kasa sebze ve meyvenin yanı sıra balık almak için izdiham oluşturdular.

Açılışı yapılan işyerinde toplu tüketim yerleri, yemek haneler, yurtlar, lokanta ve kafelere uygun fiyatlarda kasa veya çuval bazlı ürünlerle hizmet vermeyi amaçlıyorlar.

İşyeri yöneticileri ürünlerin vatandaşların ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre satıldığını indirimlerin zaman zaman yapılacağını belirtti.