Acılı babanın yürek yakan sözlerine kayıtsız kalmadılar: Hatim duası yapıldı

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden acılı babanın kızı, damadı ve torunu için yaptığı hatim çağrısına kayıtsız kalmadı. Acılı babanın ailesi ve depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı.

Kahramanmaraş’taki iki depremde kızını, damadını ve torununu kaybeden acılı bir baba, sosyal medyada paylaştığı videoyla, "Kızım Mine için, damadım Mehmet için, torunum Esat için bir hatim indirebilir misiniz?" diyerek vatandaşlara seslendi. Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü de acılı babanın çağrısına kayıtsız kalmayıp, depremlerde hayatını kaybeden sağlık personeli ve acılı babanın ailesi için hatim duası programı düzenledi. Programda, Merkez Camii İmam Hatibi Bahattin Kartop tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu. Programa sağlık çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, acılı babanın çağrısına kayıtsız kalmadığını ifade ederek; kızı, damadı, torunu ve bütün sağlık çalışanları için hatim duası okuttuklarını söyledi.

Depremde hayatını kaybeden bütün canlar için üzgün olduklarını belirten Dr. Sönmez, "Elimizden geldiğince her konuda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çalışma arkadaşımızın da yakınları vefat etmişti. Çalışma arkadaşımız Gülistan Dinler’in vefat eden yakınları ve bütün canlar için sağlık personelimiz için meslektaşlarımız için bir hatim okutalım istedik. Beraber okuyalım istedik" dedi.

Dr. Sönmez, "Bununla beraber sosyal medyada bir amcamızın çağrısını gördük. Kızı, damadı ve torunu için bütün ihtiyaçlarının ötesinde bir hatim okunmasını istiyordu. Böyle bir çağrıda bulunmuştu. Ona da kayıtsız kalmak istemedik. Bugün de bütün arkadaşlarımız bir araya gelerek bir hatim duası okuttuk. Diliyoruz ve dua ediyoruz ki; ülkemiz, gönül coğrafyamız, insanlık hiçbir zaman böyle felaketlerle karşılaşmasın" diye konuştu.