Acılı anneden uyuşturucu batağına düşen küçük kızı için yardım çığlığı

Manisa’da 2 yıl önce 11 yaşındayken cinsel istismara maruz kalan ve uyuşturucu batağına düşen 13 yaşındaki kızının düştüğü bataktan kurtarılması için yardım çağrısında bulunan acılı anne Elif Kaya, 25 gündür kayıp olan kızının bulunarak tedavi altına alınmasını istedi. Sık sık evden kaçan ve sürekli uyuşturucu krizine giren kızını zapt etmekte zorlandığını anlatan Kaya, bir anne olarak içinin yandığını ve kızının her geçen gün erimeye devam ettiğini söyleyerek gözyaşları içinde yardım istedi.

Manisa’da 2 yıl önce 11 yaşındayken komşuları tarafından cinsel istismara maruz kalan ve psikolojik tedavi görmeye başlayan 13 yaşındaki D.K., son iki yıl içinde evden defalarca kaçarak uyuşturucu kullanmaya başladı. En son kaybolduğunda yanında bulunan erkek arkadaşı gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken, D.K.’nın 25 gündür yine kayıp olduğu öğrenildi. Acılı anne Elif Kaya, kızının bulunmasını ve tedavi edilmesini istedi. Henüz hayatının başında olan kızının bir gün ölüsünü bulmak istemediğini anlatan anne Kaya, yardım çığlığının duyulmasını ve kızına devletin sahip çıkmasını istedi. Kızı bulunduktan sonra evde 7-8 gün boyunca kilitli kapılarla yaşadıklarını aktaran ve küçük kızını okula götürmek için evden çıktığı sırada kızının yeniden ortadan kaybolduğunu ve 25 gündür haber alamadıklarını anlatan Elif Kaya, kızının uyuşturucu krizine girdiğinde kendini kaybettiğini söyledi.

“Ne olur yavrumu bulup tedavi edin”

Yaşadığı acılı günleri anlatan anne Elif Kaya, “Benim kızım 16 gün boyunca kayıptı. Bulunması için İstanbul’a gittim. İstanbul’dan tekrar Manisa’ya döndüm. Döndüğümde kızımı yurttan aldım. Yurttan aldıktan sonra 7-8 gün boyunca kapı kilitli yaşadık. Bir anlık küçük kızımı okula götürdüm. Okula götürürken ama gitti ama kaçırıldı hiçbir bilgim yok. Kızım şu an madde kullanıyor. Tedavi altında. 11 yaşından bu yana savcı kararıyla Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi gören bir kız. Bugün 25 gün oldu hala kızımdan bir ses bir seda çıkmadı. Yetkililere sesleniyorum ne olursunuz yavrumu bulun ve tedavi edin. Tedavi olsun. Devletin koruması altında kalsın ben baş edemiyorum. Bu benim değil, sizin de evladınız olabilirdi. Benim yavrum bir başkasına o bir başkasına alıştırabilir. Ne olur benim ciğerim yanıyor sizinki yanmasın. Yalvarıyorum gören bilen varsa polise başvursun. 25 gündür benim gecem gündüzüm belli değil. Ne olursunuz gören, duyan, bilen varsa arasınlar kızımı teslim etsinler. Kızımın boyu uzun büyük zannederler ama kızım çok küçük. Öncelikle kızıma uzatılan bir el olsun. Kızım tedavi görsün. Kızım devlet koruması altında kalsın. Ben bu süreç içerisinde kızımla baş edemiyorum. Kızım çok cahil. Kimler tarafından alıkonuluyor ve kimler tarafından ne yapılıyor benim bir bilgim yok. 25 gündür gitmediğim yer kalmadı. Ne olursunuz kızım bulunsun ve tedavi edilsin. Koruma altında kalsın. Yeter ki ben yerini yurdunu bileyim. Nerede olduğunu bileyim. Sağ mı ölü mü, diri mi. Ben baş edemiyorum artık" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

“Yaktılar kızımı diyerek ağlamaya devam eden Elif Kaya kızının yaşadığı uyuşturucu krizlerinden de bahsederek şunları söyledi: “16 gün boyunca kızım bir şahsın yanında kalıyor ve kızımın nasıl ifadesi alınıyor ki bu şahıs serbest bırakılıyor. Ben biliyorum ki kızım yine onun yanında onun yanında değilse bile o kimin yanında olduğunu biliyor. Ne olursunuz elinizi kızıma uzatın. Ambulansa koyuyorum geri eve getiriyorum. Kriz geçirdiği anda ambulansa biniyoruz tekrar taksiye binip eve geliyoruz. Bir anlık boşlukta, 7-8 gündür kapı kilitli yaşıyorduk, bir anlık boşlukta gitti ya da götürüldü bir bilgim yok. Kızımın yatarak tedavi edilmesin istiyorum.”

Kriz anı yürek dağladı

Kızının uyuşturucu krizine girdiği anları da görüntüleyen anne Elif Kaya, kızının kriz anında kendini kaybettiğini ya kendine ya da etrafına zarar vermeye çalıştığını ifade ederken, kullandığı ilaçlarının evde olduğunu ve bu yüzden kızının madde olmadan yaşayamayacağını belirterek yetkililerden yardım istedi.