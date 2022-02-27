banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
Euroleague’den Rusya kararı!
Euroleague’den Rusya kararı!

Acılı aileden oğullarının katil zanlısına verilen cezaya tepki

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kalbinden bıçaklanarak öldürülen gencin ailesi, katil zanlısına verilen 10 yıl hapis cezasına tepki gösterdi. Acılı anne, “Sanık benim çocuğumu nasıl toprak altına verdiyse ben de onu ömür boyu hapishanede görmek istiyorum” dedi.

Haberde İnsan 27.02.2022, 13:32
Acılı aileden oğullarının katil zanlısına verilen cezaya tepki

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kalbinden bıçaklanarak öldürülen gencin ailesi, katil zanlısına verilen 10 yıl hapis cezasına tepki gösterdi. Acılı anne, “Sanık benim çocuğumu nasıl toprak altına verdiyse ben de onu ömür boyu hapishanede görmek istiyorum” dedi.

Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesinde Alıntı Sokak üzerindeki bir parkta aralarında husumet bulunan Adem Ertene (17) ve S.Ö. (16) konuşmak için buluştu. İddiaya göre, gençlerin tartışması büyüyünce kavgaya dönüştü. S.Ö. yanında bulunan bıçakla Adem Ertene’yi kalbinden ve farklı bölgelerinden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan Adem Ertene, sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, zanlı S.Ö. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 11 Ocak tarihinde Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu S.Ö., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan S.Ö, savcılıkta verdiği savunmayı tekrar ederek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından S.Ö.’ye ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırışmış müebbet cezası verildi. Eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiği kanısına varan heyet, cezayı 24 yıla indirdi. Olay tarihinde 15-18 yaşları arasında olan sanığın cezasında bir bölü 3 oranında indirime gidilerek ceza 16 yıla düşürülürken, uygulanan maddenin son cümlesi uyarınca ceza 12 yıla düşürüldü. Heyet, cezanın çocuğun üzerindeki muhtemel etkilerini göz önünde bulundurdu ve cezayı 10 yıl olarak belirledi.

Aile cezaya tepkili

Cezayı kabul etmediklerini ve oğullarını öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediklerini söyleyen anne Ayşe Ertene, “Adem akşam yemeği yedi. Arkadaşı aradı, ’Seni ağabeyimin işyerine götüreyim’ dedi. Adem de ‘Anne ben gideceğim’ dedi. Gitti ve gece 24.00’e kadar çalıştı. Çocuğum eve geldiğinde gözünün altı morarmıştı. ‘Ne oldu?‘ dedim. ‘Anne bir şey yok, bana bir şey söyleme’ dedi. Ondan sonra sigara içmeye çıktı ve arkadaşını aradı. Telefon geldi, dediler ki ‘Adem bıçaklandı.’ Çok büyük şoka uğradık. Daha sonra geldiler, bizi hastaneye götürdüler. Ben hiç çocuğumu görmedim. Benim çocuğumun gençliği gitti. Oğlumu kaybettim. Acımız büyük. Mahkemede verilen 10 yıl cezayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu sanığın ömür boyu hapis cezası almasını istiyoruz. Benim çocuğum başka bir yerde çalışıyordu. Bu sanık benim çocuğumu başka bir işe götürdü. Çocuğum işten geldi ve 10 dakika içerisinde ölüm haberini aldım. Ben hakimlerimize, savcılarımıza ve bütün Türkiye’ye seslenmek istiyorum; ömür boyu ceza istiyoruz. Sanık benim çocuğumu nasıl toprak altına verdiyse ben de onu ömür boyu hapishanede görmek istiyorum. Kesinlikle çıkmasını istemiyoruz. Bizim diğer çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Bu olay her gün bizim evde geçiyor. Hepimizin acısı çok büyük. Bu ceza kesinlikle acımın karşılığı değil. 10 yıl ceza çok az. Benim çocuğum kasten öldürüldü” dedi.

"Çok içimiz yanıyor"

Öldürülen Adem Ertene’nin babası Mehmet Ertene de, “Acımız çok büyük. Bu ailenin bizim çocuğumuzla birlikte 3. cinayeti oldu. Bu çocuk benim çocuğumu sebepsiz yere öldürdü. Planlı bir şekilde benim çocuğumu öldürdü. Bunun yaşı küçük diye 10 yıl hapis verdiler. Biz bu cezayı kabul etmiyoruz. Bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Bu çocuğun ailesine, bu çocuğa bir dur denilmesi gerekiyor. Çok içimiz yanıyor. Bizim içimiz yandı başkasının içi yanmasın” diye konuştu.

Abla Gülsüm Ertene ise, “Kardeşim için adalet istiyoruz. Biz 10 yıl hapis cezasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bugün bizim canımız yandı, yarın da sizin canınız yanabilir. Sokağımızın başında öldürüldü kardeşim. O sokağın başına gidemiyoruz. Hiçbir sebep yok. Kardeşim sebepsiz yere öldürüldü. Adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Adem Ertene olayı kamuoyuna çok farklı lanse edilmiştir"

Karar hakkında gerekli yerlere başvurduklarını ve cezanın yükselmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Avukat Pınar Duman Savcı ise şunları söyledi:

“Adem Ertene olayı kamuoyuna çok farklı lanse edilmiştir. Olay iki çocuk arasında geçmiştir ve planlayarak, tasarlayarak gerçekleşen bir kasten öldürmedir. Birçok gazete ailenin de acısını hafife alarak, buraya çalışmaya gelmiş bir gurbetçi gibi göstermiş, bir başka gazete olayı ırkçılığa çevirmiştir. İki aile de aynı memleketli, Şırnaklı ailelerdir. Yakın köylülerdir. Olay iki arkadaş arasında gerçekleşmiştir. Ailenin acısı bu konuda daha fazla büyüdü. Verilen ceza da buna adeta tuz biber oldu. En başta ağırlaştırılmış müebbet ile başlayan yargılama daha sonra müebbet hapis cezasına çevrildi. Ceza 15 yıldan 12 yıla düşürüldü, en sonra 10 yıl hapis cezası ile dosya karara çıktı. Biz bu konuda gerekli başvuruları yaptık. İstinaf başvurumuzu da yaptık. Yakın zamanda duruşmamız da olacaktır. Müvekkilimiz 17 yaşında olmasına rağmen 10-12 yaşındaki çocuğun zekasına sahipti. Bununla ilgili gerekli raporlar da mevcut. Daha önceden bir başka dosyada mağdur olarak yer aldığı bu raporu biz talep etmiştik. Adli tıptan bu rapor alındı. Bunu istinaf başvurumuzda öne sürdük. Aynı şekilde dosyaya bu raporu da ilettik. Bundan sonra tekrardan yargılamanın yapılarak, cezanın arttırılması için elimizden geleni yapacağız.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 37
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 27 28
17. Giresunspor 27 27
18. Altay 27 23
19. Rizespor 26 23
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 26 50
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 25 44
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 40
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 25 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Atletico Madrid 26 45
5. Barcelona 24 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 26 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18