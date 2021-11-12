Acılara tutunup kendini şarkı sözlerine verdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde annesi felç geçiren ve eşini karnındaki çocuğu ile kaybeden bir simitçi, duygularını anlattığı 700 şarkıya imza attı.

Hamile eşini trafik kazasında kaybeden üç çocuk babası Mehmet Tunç, yaşadıklarını şarkı sözlerine dökerek 700 şarkı yazdı. Simit ustası olan 52 yaşındaki Mehmet Tunç, karnında çocuğu ile trafik kazasında eşini kaybettikten sonra, anne ve babası ile kardeşini de çeşitli nedenlerle kaybetti. Hayatını çocuklarına adadığını kaydeden Mehmet Tunç, yaşadıklarını yazdığı şarkı sözlerine döktü. Tunç, "Bilecik’te 1968 yılında doğdum. 2006 yılında Antalya’da işletmecilikle uğraşırken evliliğimizin 10’uncu yılında eşim geçirdiği trafik kazasında karnındaki bebeğimizle öldü. Kazadan bir gün önce doktora muayeneye gittik. Hastane çıkışında doğacak çocuğumuza giysi ve oyuncaklardan oluşan eşyalarını aldık. O akşam sanki son günümüzmüş gibi eğlendik dans ettik. Birbirimize sevgimizi anlattık" dedi.

Tunç, yaşadığı kötü olayları şöyle sıraladı: "Ancak ertesi gün trafik kazasında eşimi ve karnındaki yavrumu kaybettim. Daha sonra 3 çocuğumu alıp bakması için Bilecik’te yaşayan anne ve babamın yanına geldim. Kısa bir süre sonra annem felç geçirdi. Çocuklara bakacak kimsemiz kalmayınca ben de onları Bandırma’da Çocuk Esirgeme Kurumu’na vermek zorunda kaldım. Bandırma’da simit ve ekmek fırınında çalışıp kazandığım para ile ev kurdum ve çocuklarımı yanıma aldım. Ben hayatımı çocuklarıma adadım. Ben çocuklarıma dik durmalarını öğrettim. Onlara öğretirken dik durmam gerekiyordu. Müziğe verdim kendimi. Söz yazdım. Yaşadıklarımı şarkı sözlerine döktüm. Şu anda 700 adet kendime ait bestem var. Yaşadıklarım kolay bir şey değil. Önce eşimi, sonra annemi, sonra babamı ve en son da kardeşimi toprağa verdim. Yaşadıklarıma rağmen ayaktayım. Ben kendimi çocuklarıma adadım. Ben çocuklarımı çok seviyorum. Eşimi çok özlüyor ve arıyorum."

Mehmet Tunç, ayrıca kaybettiği eşiyle son gece dans ettiği ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun okumuş olduğu, sözü ve müziği Ertan Eren’e ait "Sevmek kim, sen kimsin" isimli şarkıyı da repertuarına aldığını sözlerine ekledi.