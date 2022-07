Acil kan ihtiyacı hayatını değiştirdi, yaşı kadar kan verdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde oturan 65 yaşındaki Mehmet Özçakır, 40 yılda 65 kez kan bağışında bulundu.

Aydın genelinde düzenli kan bağışçıları verdikleri kan ile çok sayıda hastaya umut olurken, Efeler ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Özçakır da yaşı kadar kan bağışında bulundu. İki çocuk babası Özçakır, 1982 yılında hasta ziyareti için gittiği dönemin Sigorta Hastanesi’nde başka bir hastanın acil kan ihtiyacı olduğunu duydu. Acil kan ihtiyacı üzerine harekete geçen ve bu hasta için kan vererek ilk bağışını yapan Özçakır, ardından 10 defa çeşitli hastanelere, 55 kez ise Türk Kızılayı’na düzenli kan bağışında bulunmaya devam etti. Kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak ve hastalara umut olmak isteyen Özçakır, Kızılay’a 55. bağışını yaptı. Toplamda 65 kez kan veren Özçakır, yaşı kadar kan bağışında bulunarak, örnek teşkil ederken, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

“İsmini bile bilmediğim bir çok insana umut oldum”

Kanın bir gün değil her gün ihtiyaç olduğu düşüncesiyle her 3 ayda bir kan verdiğini ifade eden Özçakır, “Ben 65 yaşındayım yaklaşık 55 tane Kızılay’a, yaklaşık 10 tane de diğer hastanelere kan bağışı olmak üzere yaşım kadar kan bağışında bulunmuşum. Kan bilindiği gibi sürekli bir ihtiyaç ve maalesef her birimiz kendi ihtiyacımız olduğu zaman kan aklımıza geliyor ama normal bir zamanda her insanın mutlaka diğer insanları düşünerek kan vermesi gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Bu konuda bağışçı olarak onurluyum, gururluyum ve bugüne dek verdiğim 65 ünite kan ile ülkede isimlerini dahi tanımadığım yüzlerce kişiye can olmaktan dolayı da insanlık görevimi yaptığımı düşünüyorum ve herkesi bu zor zamanlarda özellikle kan bağışının oldukça azaldığı bu pandemi döneminde tüm insanlığı kan vermeye davet ediyorum. Kan vermek hem fiziki ve manevi olarak rahatlatan hem de diğer insanlara yardım yapmanın örneği ile bir gün size de lazım olacak bu kanın kolayca bulunmasını sağlamış olacağımıza inanıyorum” dedi.

“Kan sürekli ihtiyaç”

40 yıl önce bir hastanın acil kan ihtiyacı olduğunu öğrendikten sonra kan vermeye başladığını sözlerine ekleyen Özçakır, “İlk kanımı 40 yıl önce verdim. Acil bir kan ihtiyacı anonsunun ardından kan grubumun uyuşması üzerine harekete geçtim. 0 Rh+ kan çok zor bulunan bir kanmış ve 40 yıl önce Aydın’daki eski adı SGK olan hastaneye gittim. Orada ilk kanımı verdikten sonra gerçekten öylesine hafifledim ki adeta ayaklarımın yerden kesildi ve ciddi olarak fiziksel anlamda çok rahatladığımı gördüm. O günden beri de sürekli kan ihtiyacı olanlar için kan vermeye devam ediyorum. Ben 65 yaşındayım bugüne dek verdiğim 65 ünite kan verdim bundan sonra da 5-10 ünite daha kan verebilirim. Ancak kan ihtiyacı sürekli devam ediyor. O yüzden sağlıklı tüm insanların benim gibi 65 yaşına gelmeden çok önceleri kan vermeye davet ediyorum. Hepsinin kan bağışıyla insanlara ve yaralı insanlara bir deva olacaklarına inanıyorum” dedi.

“Bağışçılarımızı artırmalıyız"

Düzenli bağışçılar sayesinde kan ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol; “Ülkemizdeki kan ihtiyacının karşılanması için 18-65 yaş arası sağlık bağışçılarımıza ihtiyaç vardır. Çünkü kan herkese her an ihtiyaç olabileceği gibi insan dışında da bir kaynağı yoktur. 50., 40. bağışını yapan birçok düzenli bağışçımız var. Onlara, hasta ve hasta yakınları adına teşekkür etmek istiyorum. Bizlerin ve hastalarımızın kan yönünden kendimizi garanti altında hissetmemizi bağışçılarımıza borçluyuz. Önümüzde yaz ayı var ve bölgemizde nüfusumuz ve araç hareketliliği artıyor. Maalesef kazalar da artıyor. Dolayısıyla bizim ilimizde kimsenin kan sıkıntısı çekmemesi için yeni bağışçılara ihtiyacımız var. Kan bağışının insan sağlığı açısından hiçbir zararı olmadığı gibi tam tersine kan hücrelerinin yenilenmesi açısından da önemlidir. Aynı zamanda bazı tansiyon ve kan yağlarını düzeltici etkisi de olduğu gibi en önemlisi de hayat kurtaran bir olaydır. Tüm vatandaşlarımızı kan alma birimlerimize davet ediyoruz. Unutmayalım ki hepimiz bir gün hasta yada hasta yakını olabiliriz. İlimizde nüfusun kan bağışı oranı yüzde 4.3 yani 100 kişiden anca 4 kişi kan bağışı yapıyor. Takdir edersiniz ki bu oran çok düşük. Birilerinin hayatı düzenli kan bağışı sayesinde kurtuluyor ama bu oranı bizim ilimizde kesinlikle artırmamız lazım ve düzenli kan bağışına herkesi davet ediyoruz. Çünkü bu oranları arttırmazsak ileride maalesef kan ve kan ürünleri sıkıntısı yaşayabilme ihtimalimiz var” dedi.