Açık havada maske zorunluluğu kalktı, vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açık havada maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıklamasının ardından Zonguldak’ta vatandaşlar tedbiri elden bırakmadan maske kullanımına devam ediyor.

12-18 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayılarında 902,52 ile üst sıralarda yerini koruyan Zonguldak’ta, vatandaşlar açık alanda maske kullanımının kaldırılmasının ardından tedbiri elden bırakmak istemiyor. Bazı vatandaşlar maske takmazken bazıları ise kullanmaya devam ediyor. Açık havada maske zorunluluğun devam etmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz Pınarıcık, “Bence maske kısıtlaması devam etmesi lazım. Çünkü virüs sayısı, vaka sayısı, ölü sayısı gittikçe artıyor. Arttıkça maske çıkartılıyor. İlk korona virüs vakaları çıktığında rakamlar bu kadar yüksek değildi. O zaman sıkı tedbirler alınıyordu. Şimdi ise maske kalktı maskelerin yaz mevsimine kadar kalkmaması gerekiyordu. Caddelerde maske takanlar da var takmayanlarda var. Bazı arkadaşlarım zorunluluk kalktı sende takma diyor. Vaka sayıları çok yüksek bence serbest olamamalı en azından yaz ayına kadar devam etmeliydi” şeklinde konuştu.