banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe’de Mesut ve Ozan kadro dışı!
Fenerbahçe’de Mesut ve Ozan kadro dışı!
Hem sigaraya hem de alkole büyük zam geliyor!
Hem sigaraya hem de alkole büyük zam geliyor!
Çuval şeker fiyatı 800 TL'den 575 TL'ye düşürüldü!
Çuval şeker fiyatı 800 TL'den 575 TL'ye düşürüldü!
Metaverse’e milyarlar yağacak!
Metaverse’e milyarlar yağacak!

Açığa alınan o müdüre veliler ve eğitimcilerden destek

Bursa’da bazı velilerin ve öğrencilerin talebi üzerine okuldaki öğrencilerin oturma düzeninde değişiklik yaptıktan sonra görevden alınan okul müdürüne başta veliler olmak üzere eğitimciler ve STK’lar destek verdi. Okulda Okul Müdürü Haydar Akın’ın iadesi için imza kampanyası başlatıldı.

Haberde İnsan 24.03.2022, 14:39
Açığa alınan o müdüre veliler ve eğitimcilerden destek

Bursa’da bazı velilerin ve öğrencilerin talebi üzerine okuldaki öğrencilerin oturma düzeninde değişiklik yaptıktan sonra görevden alınan okul müdürüne başta veliler olmak üzere eğitimciler ve STK’lar destek verdi. Okulda Okul Müdürü Haydar Akın’ın iadesi için imza kampanyası başlatıldı.

Okul önünde basın açıklaması yapan veliler ve eğitimciler "Müdürümüzü çakallara yem etmeyiz, müdürümüzü geri istiyoruz" şeklinde pankart açıp slogan attı.

Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulunda eğitim gören 8’inci sınıfların yoğunlukta olduğu öğrencilerin dersi kaynatmalarından şikayet eden bazı öğrenci velileri, okul müdürü Haydar Akın’dan oturma düzeninde değişiklik yapmalarını talep etti. Velilerin demokratik talebini dikkate alan okul müdürü Akın, okuldaki İngilizce öğretmenine bildirdi. İngilizce öğretmeninin bu şekildeki bir talebi yerine uygulamayacağını belirtip talimatın yazılı verilmesini belirtmesi üzerine resmi belge düzenleyen Akın talimatı öğretmene bildirdi.

Haydar Akın’ın öğretmene yazılı olarak verdiği talimat bir süre sonra sosyal medyada bazı mecralarca yayılıp farklı algılara yol açınca okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren İl Eğitim Müdürlüğü, Akın’ın idari soruşturması tamamlanana kadar görevinden alındığını açıkladı.

Sosyal medyada okulu müdürü hakkında başlatılan karalama kampanyasına isyan eden öğrenci velileri ve eğitimciler okul önünde toplanıp basın açıklaması yaptı. Yüzden fazla öğrenci velisinin katıldığı basın açıklamasına Eğitim Bir Sen ve Memur Sen ile DAĞDER destek verdi.

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkan Vekili Adil Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, "Mesleki hayatı boyunca milli eğitimde önemli görevlerde bulunmuş, çalıştığı tüm kurumlarda başarılı çalışmalarıyla öne çıkmış, devletine ve milletine kutsal meslek olan öğretmen ve yönetici olarak hizmet etmiş, amirleri tarafından başarıları taltif edilmiş, tek derdi eğitim öğretim ve öğrencileri olan Müdürümüz Haydar Akın’ın görevden alınmasını kabul etmiyoruz. Yapılan uygulamayı reddediyoruz. Eğitimin bir paydaşı olan velilerin haklı ve demokratik isteklerini yapmak için harekete geçmiştir. Olay bundan ibarettir" dedi.

DAĞDER Başkanı Yaşar Türk ise Dağder olarak okul müdürüne yapılan bu haksızlığın her zaman takipçisi olacaklarını ifade etti.

Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül ise "Okul müdürümüzün velilerin talebi üzerine atmış olduğu adımı çarpıtarak; yıllardır okullarda yapılan bir uygulamayı sadece yazıya dökmesini fırsat bilen bir kesimin bunun üzerinden hem okul idaresini, hem öğretmenlerimizi hem de siyasi iradeyi zor durumda bırakmak için çaba gösterdiğine şahit oluyoruz" dedi.

Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ise yaptığı açıklamada öğrenci velilerinin tercihlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, "Velilerin tercihi doğrultusunda bu karma eğitim dayatmasından vazgeçilmeli" dedi.

Okul müdürü Haydar Akın’a destek vermek için okul önünde toplanan öğrenci velilerinden Raziye Kocabıyık veliler olarak çocukların kendi aralarında yaptıkları bazı konuşmalara şahit olduklarını ve bunun ardından okul müdürü ile görüşüp öğrencilerin oturma düzeninde değişiklik yapmasını istediklerini ifade ederek, "İstediklerimizi özgürce söyleyemeyeceksek; neden özgür bir ülkede yaşıyoruz. "Niye özgürüz" diyoruz. Biz isteklerimizi müdürümüze ilettik, bu karar sebebiyle müdürümüzü görevden aldılar. Müdürümüzü geri istiyoruz. Haydar Akın yalnız değildir" dedi.

Hem öğrenci velisi aynı zamanda Okul Müdürü Haydar Akın’ın kızı Hülya Uğur da aile olarak halen olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, "Babam 9 yıldır bu okulda görev yapıyordu. Böyle bir niyette olan bir insan asla değildi. Velilerin okulda çıkan bir kaç tatsız olayın ardından böyle istekte bulunmaları akabinde aldığı bir karar yüzünden çok çirkin ithamlara maruz kalması ve görevden alınmasını şiddetle kınıyoruz. Bütün veliler babamın yapmış olduğu hizmetleri ve işini nasıl titizlikle yürüttüğünü bilirler. Böyle haksız bir saldırıya uğramış olmasından dolayı veliler olarak son derece üzgünüz" dedi.

Öğrenci velisi Neriman Altuntaş ise, "Haydar müdürümüzden çok memnunuz. Çok efendi, çok naif, çok nezaketli bir insan. Asla art niyet taşımayan bir eğitimci. O yüzden biz müdürümüzü geri istiyoruz. Görevine geri gelmesini istiyoruz. Eğitim sistemimizin bu tür eğitimcilerle ileri gideceğine inanıyoruz. Çocuklarımız onun babacan tavrından çok memnun. Bir an önce müdürümüzün görevine iade edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından veliler okul müdürü Haydar Akın’ın görevine iadesi için imza kampanyası başlattı. Polis nezaretinden yapılan basın açıklaması olaysız şekilde son buldu.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19