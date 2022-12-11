Acemi olduğunu aracının arka camına yazdı

Eskişehir’de bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı “acemi sürücü” yazısı, seyir halinde ilerleyen sürücülerin de şaşkınlığına neden oldu.

Eskişehir Taşbaşı bölgesinde trafikte ilerleyen bir aracın arka camındaki yazı herkesi şaşırttı. Sürücü, aracının arkasına "Acemi sürücüyüm, biraz hoşgörü. Usta olacağım" şeklinde yazı asarak trafikteki diğer sürücüleri uyardı. Seyir halindeki aracın içerisinde yolcuların olduğu görülürken, şoförün arka camına astığı yazı diğer sürücülerin dikkatini çekti. Görenleri hem gülümseten hem de şaşırtan yazı, trafikte sorun yaşayan sürücünün çözümü oldu. Acemi olduğu için diğer sürücülerden hoşgörü bekleyen şoför, çareyi bu yazıyı asmakta buldu.