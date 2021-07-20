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Acemi kasaplar sabahın erken saatlerinde soluğu hastanede aldı

Kurban Bayramın ilk saatlerinde vücutlarının çeşitli yerlerini yaralayan kasap ve vatandaşlar soluğu hastanede aldı.

Haberde İnsan 20.07.2021, 11:41
Acemi kasaplar sabahın erken saatlerinde soluğu hastanede aldı
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Kurban Bayramın ilk saatlerinde vücutlarının çeşitli yerlerini yaralayan kasap ve vatandaşlar soluğu hastanede aldı.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, namaz sonrası kurbanlarını kesmeye başladı. Eskişehir’de önceki kurban bayramlarında olduğu gibi bu bayram da acemi kasaplar kesim işlemleri sırasında vücutlarının çeşitli yerlerini yaralayarak soluğu en yakın hastanede aldı. Genellikle el ve kol bölgesini kestirdiği gözlenen acemi kasaplar, tedavilerinin ardından sargılı bir biçimde evlerinin yolunu tuttu.

Öte yandan şehrin çeşitli hastanelerinde sabahtan öğle saatlerine kadar acemi kasaplardan dolayı zaman zaman yoğunluk yaşandığı öğrenildi.
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