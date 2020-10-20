banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Şeffaf maskeye rekor talep
Şeffaf maskeye rekor talep
Polis dezenfektan sordu ama...
Polis dezenfektan sordu ama...
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor
Bilal Erdoğan'dan Kampçı gençlere sürpriz...
Bilal Erdoğan'dan Kampçı gençlere sürpriz...

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

AÇ KALAN TİLKİYİ BÖYLE BESLEDİ

Haberde İnsan 20.10.2020, 11:53
2
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Iğdır’da bir kişi havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi kendi elleriyle besledi.

Iğdır merkeze bağlı Suveren köyü yakınlarında çekilen videoda kendisine yaklaşan parlak bir göz gören bir kişi biraz bekledikten sonra kendisine yaklaşanın bir tilki olduğunu gördü. Tilkinin aç olduğunu anlayan kişi tilkiyi ıslıkla çağırarak yanında bulunan bir dilim peyniri tilkiye attı. Korkusu geçen tilki yavaşça peyniri almak için yaklaştı. Yerdeki peyniri almak için üç girişimde bulunan tilki üçüncü girişiminde peyniri almakta başarılı oldu. Peyniri alan tilki daha sonra hemen gözden kayboldu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3