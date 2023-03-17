Ablası ile ağabeyini depremde kaybeden depremzede muhtar, acısını depremzedelere yardım ederek dindiriyor

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde muhtarlık yapan Antakyalı muhtar Özlem Saday, depremde kaybettiği ablası, ağabeyi, yeğenler ve kuzeninin acısını, kente gelen depremzedelere yardım ederek dindiriyor. Yakınlarını kaybettikten sonra muhtarlık görevine bam başka duygularla başlayan Saday, Antalya’ya yerleşen depremzedelerin işlemlerini hızlandırmak, yardım almalarını sağlamak için elindeki tüm imkanları seferber ediyor.

20 yıldır Antalya’da yaşayan Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya’da yaşayan ablası, ağabeyi, yengesi, yeğen ve kuzenlerinin bulunduğu binalar çöktü. Yakınları enkaz altında kalıp hayatını kaybederken, Saday ölüm haberleriyle adeta yıkıldı. Bir süre acısını yaşayan Saday, Antalya’ya depremzedelerin geleceklerini öğrenir öğrenmez ise görevinin başına döndü. Yakınlarını kaybettikten sonra muhtarlık görevine bam başka duygularla başlayan Saday, Antalya’ya yerleşen depremzedelerin işlemlerini hızlandırmak, yardım almalarını sağlamak için elindeki tüm imkanları seferber ediyor.

"Depremden sonra muhtarlığımız hiç kapanmadı"

Depremin ilerleyen günlerinde kardeşlerinin cansız bedenlerine ulaşıldığını belirten Saday, bu süreçte çok zor günler geçirdiğini ifade etti. Deprem sonrası kendisi olmasa da aza ve gönüllü bir ekibin yoğun olarak çalıştığını aktaran Saday, “Depremden sonra muhtarlığımız hiç kapanmadı. Azamız ve mahalleden gönüllü ekiplerimiz bölge için çalışma yürüttüler. Gürsü Mahallesi bu tür konularda çok hassas ve duyarlı bir mahalle. Buradan 6 kamyon eşya toplandı ve hemen ilgili belediyelerimize teslimatı yapılarak bölgelere ulaşması sağlandı” dedi.

Acım büyüktü, yastaydım ama onlar adına yapmam gereken şeyler vardı”

Sevdiklerini kaybetme acısını yaşarken Antalya’ya depremzedelerin geldiğini duyar duymaz göreve tekrar başladığını belirten Saday, şunları söyledi: “Evet, acım çok büyüktü, yastaydım ama onlar adına yapmam gereken bir şeyler vardı. Bir Antakyalı olarak Antalya’ya gelmiş olan depremzedelerimizin hem buradaki hayatlarını kolaylaştırabilirim ve onların hayatlarına bir nebze olsun umut olabilirim diye düşündüm. Deprem bölgesinden gelen insanlar, o bölgeye ait birini gördüğü zaman daha farklı hissediyorlar. Onlara yardımcı olabilmek, acılarımızı hafifletebilmek adına hemen göreve başladım. Buraya gelen depremzedelerimizin onların bilgilerini alıp Sosyal Hizmetler Bölümümüze bildirip, onların yardım almalarını, gerekli kurumların işlemlerini yapmalarını hızlandırmış oluyoruz. Bunun dışında Gürsü yardımı hiç kesmedi. Sürekli yardımlar geliyor. Gıda, bebek ve hijyen konularına çok hassasiyet gösteriyoruz. Buraya gelen tüm depremzedelerimize, kendi bünyemizden de ulaştırmaya çalışıyoruz. Aslında acıyı paylaşıyoruz. Birbirimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda da ulaşabildiğim kadar kişiye ulaşmaya çalışıyorum.”

“Depremzedelere yardım ettikçe acısı hafifliyor”

Depremi yaşayan yeğenleriyle birlikte Antalya’ya geldiğini belirten depremzedelerden Müzekka Tekinoğlu, deprem bölgesine yapılan yardımların kendisini duygulandırdığını ifade etti. “Devletimizin şefkatli elini deprem bölgesine yüzlerce kilometre uzaklıkta olmamamıza rağmen hissetmemiz bizi gururlandırdı. Böyle bir devletin vatandaşı ve asil bir milletin ferdi olduğum için gurur ve mutluluk duyuyorum” diyen Tekinoğlu, Muhtar Özlem Saday’ın da depremzedelere olan yaklaşımından dolayı oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Tekinoğlu, “Yeğenlerim kayıt için geldiğinde onlarla çok iyi ilgilenmiş ve yardım etmek istemiş. İstememelerine rağmen yardım etmiş. Kendisi de yakınlarını depremde kaybetmiş ve depremzedelere yardım ettikçe acısının hafiflediğini söylemiş. Bol miktarda tedarik ettiği yardım kolilerini vermiş. Muhtar hanıma çok teşekkür ettim” dedi.