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Abla kardeş azim ettiler, kendi imkanlarıyla turşu dükkanı açtılar

Zonguldak’ta ek gelir için evde yaptığı turşuları komşularına satan abla kardeş, kendi imkanlarıyla dükkan açarak hayallerini gerçekleştirdi.

Haberde İnsan 18.10.2021, 12:45
Abla kardeş azim ettiler, kendi imkanlarıyla turşu dükkanı açtılar

Zonguldak’ta ek gelir için evde yaptığı turşuları komşularına satan abla kardeş, kendi imkanlarıyla dükkan açarak hayallerini gerçekleştirdi.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde yaşayan ve bütçelerine ek gelir sağlamak amacıyla bahçelerinde yetiştikleri doğal ürünlerle turşu yapıp satan Ayfer Yüzlü ve Aynur Demirel kardeşler, hayallerini gerçekleştirerek dükkan açtı. İlk önceleri evlerden satış yaparak bütçelerine gelir sağlayan abla kardeş, ilçe merkezinde açtıkları dükkanla turşu taleplerine yetişememeye başladı.

En büyük hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Ayfer Yüzlü, “Ablamın turşularını çok beğeniyorlardı. Abla sen yap, ben eşime, dostuma, çevreme satayım dedim. Çevreden çok talep olmaya başladı. Sonra tarhana ve reçel yapmaya başladık. Vatandaşlar tarafından çok beğenilince dükkan açmaya karar verdik. Belediye Başkanımızla konuştuk bizlere destek verdi ve dükkanımızı açtık. En büyük hayalimizi gerçekleştirdik diyebiliriz. Eşim çok fazla destek vermedi ama bir şekilde buraya kadar geldik. Yemeklerimizi çok beğeniyorlar, halkımızın ilgilisi var. Turşu ve tarhana ile yola çıktık, normal yemek de çıkartıyoruz. Burası yöresel yemekler adı altında açıldı. Çeşitli yemekler yapıyoruz. Kömecimiz, bazlamamız, lokmamız, turşularımız her gün oluyor. Tamamen kendi imkanlarımızla açtık. Şu an en büyük hedefimiz, burayı en güzel şekilde yürütüp hedeflerimize ulaşmak” şeklinde konuştu.

Lokantaya gelen vatandaşlardan biri ise yöresel ürünlerden memnun olduklarını ifade ederek, "İstediğimiz her doğal ürünü burada bulabiliyoruz. Çok lezzetli, herkesin bu lezzeti gelip tatması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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