Abi kardeş 70 metre kare atölyede Türkiye’nin kafes ihtiyacını karşılıyor

Bursa’da dedelerinden kalan mesleği devam ettiren abi kardeş Türkiye’nin kuş kafesi ihtiyacını karşılıyor.

Dedelerinden kalan 70 metre kare atölyede kuş kafesi imalatı yapan Serkan ve Erkan Düzgün kardeşler yanlarında eleman çalıştırmadan yılda 14 bin adet kafes üretimi yapıyor. Ürettikleri bu kafesleri Türkiye’nin bir çok iline gönderiyorlar. Kardeşlerin ürettiği kafeslerde kanarya, bülbül, muhabbet kuşu ve papağan besleniyor. Abi kardeş yanlarında çalışan olmadan günde 10 saat çalışarak günde 40 kafes üretmeyi başarıyor. Ürettikleri kafeslerden yılda 2 milyon 500 bin ila 3 milyon arasında kazanç elde ediyor. Büyük bir başarı örneği sergileyen kardeşler çalışkanlıklarıyla herkese örnek oluyor.

Bu işi dedelerinden öğrendiklerini ifade eden Serkan Düzgen, "İşimizi severek yapıyoruz. Burada muhabbet kuşu, bülbül, kanarya ve papağan kafesi üretimi yapmaktayız. Yaptığımız kafesleri Türkiye’nin her noktasına gönderiyoruz. Burada kendimiz çalışıyoruz, eleman yok" dedi.

70 metre kare atölyede abi kardeş üretim yaptıklarını belirten Erkan Düzgen, "Burada günde 40 adet kafes üretiyoruz. Ürettiğimiz kafeslerin büyük çoğunluğunu İstanbul’a satıyoruz. Bu işi dedemizden öğrendik. Uzun yıllardır üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz kafesleri toptan 200 liradan satıyoruz" şeklinde konuştu.