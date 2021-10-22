ABD’li öğretmen derste Kızılderililerle dalga geçti

ABD’nin California eyaletinde bir öğretmen, derste yaptığı hareketlerle Kızılderili kültürüyle dalga geçti. O anları Kızılderili bir öğrenci cep telefonu ile kaydederken, sosyal medyada öğretmene tepki yağdı.

ABD’nin California eyaletine bağlı Riverside County’de bulunan John W. North Lisesi’nde bir matematik öğretmeni, kağıttan yapılan Kızılderili başlığı ile girdiği derste Kızılderililerle alay etti. Öğretmenin çıkardığı seslerin ne olduğu anlaşılmazken, öğrencilerin oldukça şaşkın olduğu görüldü. Sınıftaki Kızılderili bir öğrenci, aşağılandığını düşünerek o anları kayıt altına aldı. Önemli Kızılderili aktivistlerden biri olarak bilinen iş kadını Akalei Brown, çocuğun ailesinden izin alarak videoyu sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi. Brown paylaşımında, "Bu videoyu paylaşıyorum, çünkü bu davranışlar artık halının altına süpürülemez. Yetişkinler olarak gençlerimiz için ayağa kalkmalıyız. Lütfen haberi duyurmamıza yardım edin ve paylaşın. Okullarda yerli gençlere yönelik ayrımcılığı ve istismarı sona erdirmeliyiz. Bu tür davranışların hiçbir mazereti olamaz. Artık 1960’larda değiliz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, öğretmenin izne çıkarıldığı açıklandı.