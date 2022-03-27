ABD’li adam 101 yaşında lise diploması aldı

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde 101 yaşındaki Merrill Pittman Cooper, hayalini kurduğu lise diplomasına kavuştu.

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan 101 yaşındaki Merrill Pittman Cooper, lise diploması aldı. Başarılı bir kariyere sahip olmasına rağmen lise diploması olmadığı için sürekli pişmanlık duyduğu öğrenilen Cooper için ailesi özel bir hazırlık yaptı. Cooper’ın ailesi 2018 yılında, Jefferson County Schools’a ulaştı. Harpers Ferry Ulusal Tarih Parkı, Storer College Ulusal Mezunlar Derneği ve Batı Virginia Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla Cooper’ın lise diploması hayali gerçek oldu. Hazırlıklar sonrası, 19 Mart’ta Cooper’a fahri diploma verildi ve ailesinin de katıldığı özel bir mezuniyet töreni düzenlendi.

Cooper’ın 1934-1938 yılları arasında Storer College’da eğitim gördüğü ve maddi nedenlerden dolayı eğitimine son vermek zorunda kaldığı öğrenildi.