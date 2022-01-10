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ABD’de hayatını kaybeden Türk dağcı son yolculuğuna uğurlandı

Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, Güzelyurt’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Haberde İnsan 10.01.2022, 14:41
ABD’de hayatını kaybeden Türk dağcı son yolculuğuna uğurlandı

Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, Güzelyurt’ta son yolculuğuna uğurlandı.

ABD’de 1 Ocak’ta kayak kazasında hayatını kaybeden Birkan Uzun’un naaşı, 8 gün sonra dün KKTC’ye getirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “Birkan Uzun, çok özel bir yetenek ve büyük bir deha. Akademik başarıları, üniversiteyi birincilikle bitirmesi, büyük şirketlerde görev yapması ve aynı zamanda sporcu kişiliği, Wisconsin Dağı’nda açtığı KKTC bayrağı ile tüm Kıbrıslı Türklerin gönlünde taht kurmuştur. Birkan Uzun’u unutmayacağız ve asla unutturmayacağız” şeklinde konuştu.

“O gençliğimize bir umut olmuştur. KKTC’den böyle başarılı bir gencin yetişmesi ve oralarda Kıbrıslı Türklerin haklarını tüm dünyaya haykırarak paylaşması bizim için büyük bir görevdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Birkan Uzun’un vasiyeti bizim ödevimiz olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması, yüceltilmesi ve Birkan Uzun’un bir umut olarak yaşatılması devletimizin bir görevi olacaktır. Hepimizin başı sağ olsun’’ ifadelerini kullandı.

“O hep birleştirici bir insandı”

Birkan Uzun’un babası Cengiz Uzun, başsağlığı dileyenlere teşekkür ederek, oğlunun tüm Türkleri gururlandırdığını söyledi. Baba Uzun, “Birkan doğduğu günden bu yana gözleri ışıl ışıl bakan bir gençti. İlkokulda okumayı ilk öğrenen oğlum, ilkokul çağında ’Bilim adamı olacağım’ diyordu. Her zaman hedefleri ve insan sevgisi olan vefalı biriydi. Amerika, İngiltere, Kolombiya’dan arkadaşları burada. O hep birleştirici bir insandı. Tüm akademik başarılarının yanında iyi bir sporcuydu” diye konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından Uzun’un naaşı, Kıbrıslı Türk sporcular tarafından Güzelyurt Fatih Camii’nden Lefkoşa Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

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