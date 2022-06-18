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ABD Başkanı Biden bisikletten düştü!

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği evinin bulunduğu Delaware eyaletinde bisikletten düştü.

Haberde İnsan 18.06.2022, 20:07
ABD Başkanı Biden bisikletten düştü!

Bisikletiyle gazetecileri selamladı, tam durduğu sırada dengesine kaybederek düştü.

ABD'nin Rehoboth sahilinde ekibiyle bisikletle dolaşırken dengesini kaybederek yere düşen 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden’in yardımına korumaları koşarken, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Biden, korumaları onu yerden kaldırırken kendisini izleyenlere "İyiyim ben" dedi.

Joe Biden duruma ilişkin, vatandaşlarla sohbet etmek için durduğu sırada pedala takılan bisiklet ayakkabısını kurtarmaya çalışırken dengesini kaybettiğini söyledi.

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