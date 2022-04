ABB’den Ramazan Bayramı öncesi dördüncü kez et desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının günlük protein ihtiyacını karşılamak ve sağlıklı beslenebilmesini sağlamak amacıyla başlattığı “et desteği” uygulamasına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ocak ayında başlattığı et desteği ödemelerinin dördüncüsünü sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kartlarına yatırdı. Başkent’te yaşayan çocukların sağlıklı beslenebilmesi amacıyla başlatılan 100 TL’lik destekle nisan ayında 247 bin 570 aileye toplam 24 milyon 757 bin TL tutarında et yardımı yapıldı.

Bayram öncesi yatırılan 24 milyon 757 bin TL’lik destek kent ekonomisini de canlandırdı

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, nisan ayında sosyal yardım alan 247 bin 570 ailenin Başkent Kartlarına dördüncü kez sadece et ve et ürünleri satın alabilmeleri için 24 milyon 757 bin TL tutarında ödeme yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay yatırılan et desteği kent ekonomisini de canlandırırken, özellikle yerel kasap ve esnafın et satışlarını da artırıyor.