ABB’den Engelliler Haftası’nda barbekü partisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ çerçevesinde Hasanoğlan Yaşlılar Lokali’nde “barbekü partisi” düzenledi. 500 ‘özel’ birey ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, müzik dinletisi ile renklendi.

‘Engelsiz bir Başkent’ hedefi doğrultusunda engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşayan engelli bireylere yönelik moral etkinlikleri de düzenliyor. “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” çerçevesinde ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Hasanoğlan Yaşlılar Lokali’nde 500 ‘özel’ birey ile ailelerinin katılımıyla “barbekü partisi”ne ev sahipliği yaptı.

‘Özel’ bireylerin sosyalleşmesine katkı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın da katıldığı barbekü partisine yoğun ilgi gösteren ‘özel’ bireyler bu sayede sosyalleşme imkânı da buldu. Elmadağ Belediyesi ile yapılan protokol ile devralınan Hasanoğlan Yaşlılar Lokali’ni Engelliler Haftası’nda hizmete açmaktan mutluluk duyduklarını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz etkinliklere devam ediyoruz. Engelliler Haftası’na özel olarak vatandaşlarımıza moral sağlaması amacıyla Hasanoğlan Yaşlılar Lokali bahçesinde bir barbekü partisi düzenledik. Burada her ay belli programlar düzenleyeceğiz” dedi.

Açık havada müzik dinletisi

Aileler, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramının da yapıldığı açık havada müzik dinletisiyle daha da renklenen etkinlik sayesinde moral bulduklarını ve birbirleriyle kaynaştıklarını dile getirdi. Otizm Vakfı Genel Sekreteri Hülya Saygı, "Bu tür organizasyonlar otizmli aileler için çok önemli. Çünkü genelde aileler evlerine kapanmak durumunda kalıyor. Böyle bir ortamda olmak hepimiz için önemliydi. Organizasyondan dolayı kendim ve diğer aileler adına Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte programa katılan Ayşe Kumbas ise, “Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Engelli çocuklarımız azıcık nefes aldılar. Bizler apartman dairesinde oturan bir nesiliz. Bugünkü etkinlik hepimizin ruhuna, gönlüne iyi geldi” ifadelerini kullandı.

Handan Özden de, “Etkinliği çok beğendik, çok mutluyuz. Çocuklarımız çok mutlu, çok güzel olmuş. Böyle bir etkinliğe ihtiyacımız vardı. Teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.