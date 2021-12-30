ABB yılbaşı mesaisine hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşların güvenli ve huzur içinde yılbaşı geçirmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri aldı. Yılbaşı öncesi gıda denetimlerini sıklaştıran Ankara Zabıtası da halk sağlığını korumak amacıyla iş yerlerini denetlemeye devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve huzur içinde yılbaşı geçirmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri aldı. Başkent 153’ün 7/24 hizmet vereceği yılbaşında ANKARAY ve Metro saat 02.00’ye kadar, EGO otobüsleri ise 03.00’e kadar hizmet verecek. AŞTİ’de güvenlik önlemleri artırılırken, ASKİ ekipleri de arıza, bakım ve onarım hizmetleri için mesai yapacak. Fen İşleri, Kent Estetiği ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin sahada nöbet tutacağı yılbaşında Mezarlıklar Daire Başkanlığı cenaze, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri de ambulans ve veterinerlik hizmetleri için görevlerinin başında olacak. Yılbaşı öncesi gıda denetimlerini sıklaştıran Ankara Zabıtası da halk sağlığını korumak amacıyla iş yerlerini denetlemeye devam edecek.

Başkent 153, Fen İşleri, Cenaze ve Sağlık Hizmetleri 24 saat mesai yapacak

Başkent 153, 31 Aralık Cuma yılbaşı günü dâhil vatandaşların taleplerini ve şikâyetlerini ilgili birimlere aktararak çözüme kavuşturmayı sürdürecek. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yılbaşı gecesinde de muhtemel yangın ve kurtarma çalışmaları için görevlerinin başında olacak. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 596 personel meteorolojik uyarılar ışığında merkez ve ilçelerde 76 unimog, 215 karla mücadele aracı, 117 iş makinesi, 92 el ekibi, 87 binek araç ile 7/24 sahada hazır olacak. Hayvan ambulansları ile ihtiyaç hâlinde hizmet vermeyi sürdürecek olan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ayrıca Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi’nde nöbetçi ekiplerle yılbaşı gecesinde sabaha kadar mesai yapacak. Vatandaşlar, Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na bağlı ALO 188 Cenaze Hizmetleri hattına 24 saat boyunca ulaşılabilecek. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’nde 84, Atık Şube Müdürlüğü’nde 38, Temizlik Şube Müdürlüğü’nde ise 132 araç ve iş makinesi ile 609 personel görev yapacak. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ayrıca Kızılay bölgesi ve GMK Bulvarı’nda ışıklandırma çalışmaları yaparak yılbaşı süsleriyle donattı.

ASKİ ekipleri nöbette olacak

Tüm arıza, bakım ve onarım hizmetlerinde yılbaşı gecesi için ASKİ ekipleri de çeşitli noktalarda hizmet verirken, “0312 616 10 00” numaralı hattan vatandaşların şikâyet ve taleplerini alarak sorunları giderecek. Mekanik sayaç ve kartlı sayaç arıza onarım ve bakım işlemlerinde 31 Aralık 2021 günü normal mesai düzeninde tam kapasite ile çalışmalarına devam edecek olan ASKİ Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2022 tarihinde ise;

-08.00-17.00 saatleri arasında 59 personel (mekanik sayaç),

-15.00-23.00 vardiyası 3 personel (mekanik sayaç),

-10.00-22.00 vardiyası 6 personel(kartlı sayaç),

-22.00- 08.00 vardiyasında ise 1 personel (kartlı sayaç) görevli olacak.

Genel Müdürlük Abone İşleri Merkezi ve diğer 16 abone merkezinde (Çubuk, Pursaklar, Kahramankazan, Temelli, Kızılcahamam, Çamlıdere, Polatlı, Beypazarı, Nallıhan, Güdül, Ayaş, Çayırhan, Haymana, Şereflikoçhisar, Bala, Akyurt) ise 1 Ocak 2022 günü saat 10.00-16.00 saatleri arasında kartlı sayaç yenileme ve yükleme işlemlerinde hizmet verilecek. Planlanan çalışma programında ihtiyaç duyulması halinde, kartlı ve mekanik sayaç arıza-onarım çalışmalarında toplam 100 personele kadar görevlendirme yapılabilecek.

AŞTİ’de ve parklarda güvenlik önlemi

Başkent’teki park, bahçe ve dinlenme alanlarında güvenliği ANFA Güvenlik ekipleri sağlayacak. 24 saat esasına dayalı olarak 383 güvenlik kamerası ile denetimlerini artıracak olan BUGSAŞ’a bağlı 163 güvenlik görevlisi de 3 vardiya şeklinde çalışacak. Yolcu güvenliği kapsamında gerekli önlemlerin alınacağı AŞTİ’de yılbaşı gecesi ayrıca Emniyet Müdürlüğünden asayiş ekipleri de takviye destek sağlayacak. BUGSAŞ A.Ş. tarafından ayrıca AŞTİ’ye gelen yolcuların yeni yıl dileklerini yazabilmesi için “Hayal Panosu” da kuruldu.

Başkent’te ulaşıma yılbaşı düzenlemesi

Ankara Valiliği’nden yapılan duyuru ile yeni yıl kutlamaları ile ilgili olarak yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olması beklenen YHT, AŞTİ, Oteller, AVM’ler, park/bahçeler, eğlence mekânlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2021 Cuma günü 19.00’dan itibaren;

Aşkabat Caddesi’nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Bestekar Caddesi’nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için toplu ulaşımda yılbaşı düzenlemesi yaptı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, yılbaşı gecesi sefer saatleri şu şekilde düzenlendi:

"Metro ve ANKARAY, 31 Aralık 2021 Cuma günü gece saat 02.00’ye kadar hizmet verecek. EGO otobüsleri 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 00.00’dan 01 Ocak 2022 Cumartesi günü gece saat 03.00’e kadar vatandaşların ulaşımlarının rahatlıkla sağlanması amacıyla Metro ve ANKARAY işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 adet metro ring güzergâhında saat 02.30’a kadar 88 adet; 28 adet gece servisi güzergâhında saat 03.00’e kadar 28 adet olmak üzere toplam 116 adet ilave servisle çalışacak. Toplu taşıma hizmetlerinde EGO Genel Müdürlüğü saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşların mağdur olmamaları için ilave otobüs ve tren servisleri de verilecek. Detaylı bilgilere EGO Genel Müdürlüğü’nün ’www.ego.gov.tr/tr/haber/5807/vatandaslarimizin-yilbasinda-toplu-tasima-hizmetlerinde-sikinti-yasamamalari-icin-tum-hazirliklar-tamamladi’ adresinden ulaşılabilecek."

Yılbaşı öncesi Ankara Zabıtası’ndan gıda ve hijyen denetimi

Halk sağlığını tehdit eden, açıkta satılan ya da kaçak gıda ürünlerine yönelik denetimlerini artıran ve gürültü kirliliği ile mücadelesine devam eden Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de yılbaşında esnaf denetimlerine devam edecek. Yeni yıl öncesi de halk sağlığını korumak amacıyla Başkent’te gıda sektörüne yönelik denetimlerini sıklaştıran Ankara Zabıtası; vatandaşların yoğun olarak kullandığı market, kasap, manav, tatlıcı, kuruyemişçi ve AVM’lerde gıda denetimleri gerçekleştirdi. Gıda satışı yapılan iş yerlerinde güvenilir gıda ürün kontrolleri kapsamında; hijyen belgesi, iş yeri açma izin belgesi, yangın tüpü kontrolü, çalışanların bone takıp takmadığı, önlük kullanıp kullanmadığı ve genel kılık-kıyafete uygunluk kriterleri tek tek kontrol edildi. Ankara Zabıtası gıda denetimleri sırasında ayrıca gıda ürünlerinin üretim yeri, vergiler dahil satış fiyatı, ayırıcı özelliği, birim fiyatı ile bu fiyatların uygulanmaya başlandığı tarihin etiketlerde yer alıp almadığını da denetledi. Eğlence ve dinlence yerlerinde de halkın huzur ve güvenliğine yönelik bozuk gıda, kaçak içki, baca temizliği konularında da ilave denetim yapan ekipler; dolmuş, taksi, halk otobüsleri ve otoparklarda kontrollerini artırdı. Yılbaşı gecesi ise 17 mobil ekip ile sahada denetimlerine devam edecek olan Zabıta Daire Başkanlığı, 3 ekip ile de muhtemel başvurulara anında müdahale etmek amacıyla merkezde hazır olacak.

“Ankara’yı layık olduğu hizmeti verebilecekleri konuma getirmekten hareket ediyoruz”

Vatandaşların zabıta hizmetlerine ilişkin her türlü talep ve şikâyetlerini Başkent 153 üzerinden iletebileceğini belirten ve denetimlere katılan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu bilgileri verdi:

“Büyükşehir Zabıtası olarak emniyetle ve ilçe zabıtalar ile koordineli detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda gıda imalatına yönelik; tatlıcı, pastane, restoran, kafeterya gibi işletmeleri özel ekiplerimizle hijyen kuralları, pandemi önlemleri, bozuk gıda, kaçak içki, baca temizliği temel konularında detaylı denetime tabi tutuyoruz. Biz esnafı üzmekten, ceza yazmaktan yana değil doğrusunu öğretmekten, anlatmaktan, ikna etmekten, Ankara’yı layık olduğu hizmeti verebilecekleri konuma getirmekten hareket ediyoruz. Bunda da iyi sonuçlar alıyoruz.”