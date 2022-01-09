ABB 2022 yılında engelli vatandaşlara dağıtılmak üzere 220 tekerlekli sandalye aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında sosyal yardım alan engelli vatandaşlara dağıtılmak üzere 220 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalye alımı için ihaleye çıktı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Akülü Tekerlekli Sandalye ve Manuel Tekerlekli Sandalye Alımı İşi” ihalesinde yüzde 43 kırım oranı yaşandı.

Mal ve hizmet alım ihalelerini sosyal medya hesapları, Youtube Kanalı ve ABB TV üzerinden canlı yayınlamaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ihalelere de öncelik veriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bu kapsamda 2022 yılında sosyal yardım alan engelli vatandaşlara dağıtılmak üzere “Akülü Tekerlekli Sandalye ve Manuel Tekerlekli Sandalye Alımı İşi” ihalesi gerçekleştirdi. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, yoğun talep nedeniyle akülü ve tekerlekli sandalye alımı için 3 Ocak 2022 tarihinde ihaleye çıktı. 4 firmanın katıldığı ihalenin yaklaşık maliyeti 1 milyon 597 bin 833 TL olurken en düşük teklif 914 bin 300 TL oldu. Tekerlekli sandalye alımı ihalesinde yüzde 43 kırım oranı yaşandı. 2020 yılında düzenlenen ihalede 120 tekerlekli sandalye alımı yapan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı engelli vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 2022 yılında bu sayıyı 100 adet daha artırarak 220’ye yükseltti. Sonuçlanan ihaleyle 50 tanesi akülü, 170 tanesi ise manuel olmak üzere alınan toplam 220 tekerlekli sandalye, yüzde 40 engelli raporu olan bireylere dağıtılmaya başlanacak. Engelli bireylerin sosyal yaşama daha fazla dahil olmasını sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, akülü ve manuel tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların sandalyelerinin bakım ve onarım hizmetini de ücretsiz olarak sürdürüyor. Sosyal yardım alan ailelerin tekerlekli sandalye talebinin yanı sıra tamir talepleri için “(0312) 507 10 01” numaralı telefondan başvuru yapması gerekiyor.