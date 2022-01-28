99. yıl dönümünde Mübadele konuşuldu

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Mübadelenin 99. yıl dönümünde Görükle Rıza Aga Mübadele Kahvesi’nde belgesel film gösterimi ve söyleşi gerçekleştirdi.

Yunanistan ve Türkiye arasında, Lozan Antlaşması’nın ek protokolü olarak, 30 Ocak 1923’de imzalanan nüfus mübadelesi sözleşmesinin 99. yıl dönümünde Görükle Mahallesi’nde “Mübadil” isimli belgesel gösterimi ve ile Kavala ve mübadele konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de katıldığı etkinlikte, geçtiğimiz ay yaşamını kaybeden mübadillerin yeni kuşak temsilcilerinden Nazım Alagöz ve oğlu Fuat Alagöz’ün Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan mübadilleri derneği katkılarıyla hazırladığı “Mübadil” isimli belgesel filmin gösterimi gerçekleştirildi.

Belgesel film gösteriminin ardından, Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Esat Halil Ergelen’in konuşmacı olduğu “Kavala” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Ergelen, Selanik salnameleri üzerinden, Osmanlı devleti döneminde Balkanlar’ın en önemli merkezlerinden biri olan Kavala’daki Türk izleri, mübadil anıları ve yaşanan göçe ilişkin bilgi verdi.

Söyleşinin sonunda plaket takdimi sırasında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bugün izlediğimiz belgesel ve Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Esat Halil Ergelen’in anlattıkları, bizi atalarımızın memleket dediği topraklara götürdü bizi. Görükle ve tüm Bursa mübadillerinin tarih ve kültürünün araştırmasında öncü bir sivil toplum kuruluşu olan değerli dostum Ali Korkut’un başkanı olduğu Bursa Lozan Mübadilleri Derneği ile birlikte aynı projelerde yer almak bir mübadil torunu olarak beni ayrıca sevindiriyor. Derneğimizin üyeleri arasında olan ve bir ay önce kaybettiğimiz, Görükle tarihi ve kültürünü titizlikle araştıran, mübadillerin kültürel mirasını yaşatmaya çalışan ve az önce izlediğimiz “Mübadil” belgeselini hazırlayan Nazım Alagöz’ü de saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.