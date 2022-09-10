96 yaşındaki zeytinciye onur plaketi

29. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali’nde yorgun eller de unutulmadı. 96 yaşındaki Hasan Rıza Bostanlı’ya ’en kıdemli zeytinci’ plaketi verildi.

Umurbey’de yaşayan Bostanlı’yı köyünde ziyaret eden Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Tezsever plaketi takdim etti. Başkan Yardımcısı Tezsever’e Gemlik Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Bukle Erman ve Belediye Meclis Üyesi Mehtap Ünlü ile Mustafa Kaynatma eşlik etti.

“Zeytin bizim velinimetimiz”

Zeytin dışında başka mahsullerinin olmadığını söyleyen Bostanlı, “Zeytin bizim velinimetimiz. Beş yüz tane ağaç büyüttüm. Traktör yoktu. Kazma ile yapıyorduk” dedi.

Zeytinliğe gidemediğini belirten Bostanlı, “Gözlerim dumanlı görüyor. Göremiyorum zeytinleri. Özlüyorum. Ama hâlâ dikiyorum. Evimin bahçesine elime geçeni dikiyorum” diye ifade etti.

“Emekleri için minnettarız”

96 yaşındaki Hasan Rıza Bostanlı ile tanışma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu belirten Serhat Tezsever şunları söyledi:

“Gemlik’imizde en eski, en emeği geçen çiftçimiz olan Hasan amcamızı burada ziyarete geldik. Kendisine saygılarımızı sunarak bugüne kadar verdiği emekleri için minnetlerimizi sunduk.”