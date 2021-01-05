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95 yaşındaki Hüseyin dede koronayı yendi
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde korona virüse yakalanan 95 yaşındaki Hüseyin Koşun, 24 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Haberde İnsan 05.01.2021, 14:23
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde korona virüse yakalanan 95 yaşındaki Hüseyin Koşun, 24 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Pınarbaşı Mahallesi’nde 82 yaşındaki eşi Nezahat Koşun ile yaşayan, 10 çocuğu, 50 torunu olan Hüseyin Koşun, 8 Aralık günü rahatsızlandı. Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Koşun’un korona virüs testi pozitif çıktı.
24 gün süren tedavisinin ardından Hüseyin Koşun taburcu edildi.
Torunu Hüseyin Bayat, 95 yaşındaki dedesinin tedavisinde emeği geçenlere teşekkür etti.Ferhat Koşun ise dedesinin virüsü atlatmasına çok şaşırdıklarını ve sevindiklerini söyledi.
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