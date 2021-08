92 yıllık sağlam dişler görenleri özendiriyor

Sivas’ta yaşayan 92 yaşındaki Şükrü Açıkgöz, doğal ve sağlam yapısı dişlerini anne sütü ve odun kömürü tozuna borçlu olduğunu söyledi.

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Kurucuabat köyünde yaşayan 92 yaşındaki Şükrü Açıkgöz doğal dişleriyle görenleri şaşırtıyor. Genç yaşlı demeden çoğu kişinin diş hastalıkları ile baş ettiği şu günlerde o ise el gücü ile kırılmayan çoğu şeyi dişleriyle kırıyor. Sandalye gibi eşyaları dişleriyle kaldırabilen Açıkgöz, anne sütünü çok içtiğini ve odun kömürü tozuyla dişlerini temizlediğini söyledi. İlerlemiş yaşına göre dişleri doğal ve sapa sağlam olan Açıkgöz, hayatında sadece bir kez diş hastanesine gittiğini ve dolgu yaptırdığını belirtti.

Dişlerini kömür tozu ile temizliyor

Şükrü Açıkgöz 92 yıldır dişlerini nasıl koruduğunu anlatarak, "92 yaşındayım. Anne sütünü çok emdim ikincisi bu dağlarda koyun güdüyordum odunu yakıyordum kömürünü ezip toz haline getirip dişlerimi onla yıkıyordum. Dişlerimi böyle korudum ama acı, tatlı, ağır, sert hiç esirgemedim hep kırdım” dedi. Şükrü Açıkgöz diş temizliğine vurgu yaparak, “Bir kez hastaneye dolgu yaptırdım başka da hiç gitmedim. Her yemekten önce her yemekten sonra dişlerimi fırçalarım. Eğer fırçalamazsam ağzımın tadı olmaz. Ben pek dişimin görünmesini sevmem çok soran olursa takma diyorum geçiyorum. Her şeyi elma, armut, ceviz, sandalyeyi kaldırıyor aklına ne gelirse” ifadelerini kullandı.