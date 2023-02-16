911 Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesinden Bandırma’ya döndü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyetlerini yürüten, 911 Arama Kurtarma Derneği deprem bölgesinde çalışmalarını tamamlayarak Bandırma’ya döndü.

Depremin olduğu günden hemen sonrasında ivedilikle koordinasyon sağlayan Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği, deprem bölgesine intikal ederek kurtarma çalışmalarına destek verdiler. 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada izliyoruz diyorlar ki adamlar eğer bu 911 ekibi uçak ile gelebilseydi çok daha büyük canlar kurtarılırdı, çok daha fazla kurtarılırdı diyorlar. Bizim kurtardığımız ilk Osmaniye’de iki tane canlı var biri ilk blokta diğeri ikinci blokta birde kedi var oda canlı biliyorsunuz. Antakya da on iki canlı çıkarttık yirmi altıdan fazlada vefat eden vatandaş çıkarttık ve diğer kurtarma ekiplerine de yardımcı olduk, Osmaniye’deki vefat edenler yüz otuz üçten fazla arkadaşlar." şeklinde konuştu.

(GD-