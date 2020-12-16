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91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda bebeğe 4. yaş günü sürprizi

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin 4. yaş günü için Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un makam odasında sürpriz doğum günü kutlaması organize edildi.

Haberde İnsan 16.12.2020, 22:29
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91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda bebeğe 4. yaş günü sürprizi

İzmir Seferhisar'da 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan ve bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Ayda bebeğin 4. yaş günü için Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un makam odasında sürpriz doğum günü kutlaması organize edildi. Kutlama öncesi Başkan İduğ'un makam odası balonlar ile süslenirken, belediyeye gelen Ayda ve ağabeyi Atakan Gezgin, İduğ tarafından karşılandı. Başkan İduğ çocuklara balon hediye etti. Ardından ise doğum günü pastası kesildi.

Ayda, büyüyünce' Öğretmen' olmak istiyor

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Ayda'ya, en sevdiği bir çizgi film karakterinin kostümünü armağan ederken, Ayda'nın ağabeyi Atakan'a da Sakarya'da yaşayan bir çocuk tarafından gönderilen kumbara verildi. Ayda Gezgin, sürpriz doğum günü etkinliği için teşekkür etti. Büyüyünce ne olmak istersin sorusu üzerine Gezgin, "Öğretmen" diye cevap verdi.

"Ayda ve ailesi İzmir'e emanet"

Ayda ve ailesinin depremin arından İzmir'e emanet olduğunu söyleyen Başkan İduğ, Gezgin ailesinin bundan sonraki yaşamında hep yanında olacaklarını ifade etti. İduğ, "Doğum gününde onlarla birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Abisi Atakan da Bornova Belediyespor Kulübünde basketbol oynuyor. Onun bundan sonraki hayatında da yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"İsterdik ki annesi de burada olsun"

Doğum günü kutlamasına katılan amca Onur Gezgin ise yaşadıkları bu süreçte tüm Türkiye'den destek geldiğini belirterek, "Ayda doğum gününe maalesef annesi olmadan girdi. İsterdik ki annesi de burada olsun. Ayda'nın her şeyi var. Annesinin dışında hiçbir eksiği yok. Bu noktada biz elimizden geleni yapıyoruz ama ne olursa olsun annesini hiçbir şey geri getiremeyecek. Ara ara annesini soruyor" dedi.

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