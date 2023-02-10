90 saat sonra enkazdan baba ve 5 yaşındaki kızını sağ kurtardı

HATAY (İHA) - Hakkari’den Hatay’a giden UMKE ekibi, 90 saat sonra enkazdan baba ve 5 yaşındaki kızını sağ kurtardı.

Hatay Odabaşı Mahallesi Gürsel Sokak Prestij Asi Apartmanı’nda enkaz altında kalan Tolga Doğan ve 5 yaşındaki kızı için çalışma başlatan Hakkâri UMKE ve diğer ekiplerin işbirliğiyle 90 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hakkari Valiliği ise bu haberi sosyal medya hesabında "90 saat sonra gelen mucize" başlığı ile paylaşarak, kurtarma görüntülerine yer verdi.